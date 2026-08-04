UBASQ, de Alegrete, estreia com duas vitórias na LBA e assume a liderança da competição em Porto Alegre

A equipe Sub-18 da União Basquete Alegrete (UBASQ) viveu um final de semana histórico em sua estreia na Liga de Basquete Amador de Porto Alegre (LBA 2026). Enfrentando uma das competições mais tradicionais da categoria no Estado, a equipe alegretense venceu seus dois compromissos com autoridade, derrotando o Ginástica Basquete por 92 a 37 e o Dunk Park por 67 a 42, encerrando a primeira rodada na liderança da competição.

Além dos resultados expressivos, o desempenho da equipe chamou a atenção de atletas, treinadores e integrantes da organização da liga. Após essa rodada, a UBASQ passou a ser apontada como uma das favoritas à conquista do título, reconhecimento que reforça a qualidade do trabalho desenvolvido em Alegrete e demonstra que, sempre que deixa a cidade para competir, a equipe conquista o respeito do basquete gaúcho.

O feito se torna ainda mais significativo quando se observa a realidade enfrentada pelo grupo. Para disputar a etapa, atletas e comissão técnica percorreram cerca de 500km até Porto Alegre, enfrentando uma longa viagem com transporte cedido pela Prefeitura, e praticamente uma noite sem descanso antes de entrar em quadra, comentam os jovens da equipe.



A preparação, segundo Marcelo Alves também esteve longe das condições ideais. Os treinamentos da equipe acontecem em uma quadra pública, aberta nas laterais e totalmente dependente das condições climáticas. Somente no último mês, diversos treinos precisaram ser cancelados em razão das fortes chuvas e do frio intenso, já que manter as atividades nessas condições significaria colocar a saúde dos atletas em risco, observa o apaixonado pelo esporte.

Mesmo diante dessas dificuldades, o grupo mostrou maturidade, organização e um basquete de alto nível, conquistando duas vitórias convincentes e levando o nome de Alegrete ao topo da classificação da competição.

Para o técnico Marcelo Alves, o reconhecimento conquistado fora da cidade reforça uma reflexão importante.

“Toda vez que saímos de Alegrete percebemos o quanto nosso trabalho é respeitado. Chegamos a Porto Alegre, enfrentamos equipes que treinam em estruturas muito melhores e, ainda assim, conseguimos impor nosso jogo e sair apontados como uma das equipes favoritas ao título. Isso nos enche de orgulho, mas também nos faz pensar: imagine onde poderíamos chegar se tivéssemos uma estrutura adequada para treinar. Hoje dependemos de uma quadra aberta, sofremos com chuva, frio e falta de condições, mas nossos atletas seguem acreditando no projeto e demonstrando dentro de quadra que talento, dedicação e trabalho sério podem superar muitas dificuldades.”, destaca Marcelo Alves

Ele diz que a campanha está apenas começando, mas a estreia deixa uma mensagem clara: o basquete alegretense possui qualidade, talento e capacidade para competir de igual para igual com qualquer equipe do Estado. Os resultados conquistados em Porto Alegre mostram que, mesmo diante das limitações estruturais, é possível alcançar grandes feitos quando há comprometimento, união e paixão pelo esporte.

A liderança da competição é consequência de um trabalho que começou há alguns anos, dentro do projeto social Cesta do Amanhã, formando não apenas atletas, mas também cidadãos. As vitórias são motivo de comemoração, mas representam apenas uma parte de uma história construída com dedicação, voluntariado e a convicção de que o esporte transforma vidas.

Hoje, a UBASQ leva o nome de Alegrete para o cenário estadual e prova que talento existe de sobra. O que ainda falta é que esse talento encontre as condições e a estrutura que merece para continuar crescendo e representando, cada vez melhor, a nossa cidade.