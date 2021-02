UBS da Nova Brasília recebeu melhorias e modernização

Compartilhe















A Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Brasília passou por obras de melhorias e modernização. O local que fica na rua Isabel Garaialdi Peres, 135, foi reformado e ampliado.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deve oficializar a entrega da obra no início da próxima semana.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Haracelli Fontoura, a ampliação do espaço é necessária em razão do trabalho que vem sendo realizado pela equipe de Estratégia de Saúde da Família e do elevado número de atendimento no local. São mais de 300 atendimentos médicos mensais sob demanda, com a realização de testes rápidos, teste do pezinho, coleta de CP e atendimento médico pediatra para crianças menores de dois anos. “Essa intervenção também vai ampliar e qualificar os atendimentos da população que busca atendimento”, avalia.

As obras tem investimento de R$ 199.912,00. Além da Nova Brasília, os bairros Getúlio Vargas, Airton Senna 1, balneário Caverá e interior são atendidos pela UBS. Mesmo com as obras, o atendimento está sendo mantido normalmente no local.