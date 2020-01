Uergs Alegrete disponibiliza 40 vagas pelo Sisu para o segundo semestre

A Unidade Uergs Alegrete, oferece 40 vagas para o curso Pedagogia-licenciatura, através do Sistema Sisu, com ingresso no segundo semestre de 2020, no horário noturno. As pessoas interessadas em ingressar nos cursos de graduação da Uergs devem se inscrever no Sistema Unificado de Seleção (Sisu), de 21 a 24 de janeiro.

A inscrição no Sisu é feita pelo site sisu.mec.gov.br e o candidato deve utilizar a nota da última edição do Enem, realizada em 2019.

De acordo com o Departamento de Ingresso da Uergs, quem não possui certificado de conclusão do Ensino Médio em função da greve do Magistério poderão fazer a inscrição no Sisu. No momento da matrícula, de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, os candidatos selecionados na chamada regular deverão entregar uma declaração de concluinte do Ensino Médio, que estará anexada ao Edital da Uergs para o Sisu 2020.

Mais informações sobre o ingresso em 2020 na Uergs e os editais são publicados no site uergs.edu.br/ingresso2020

Confira os prazos do Sisu:

Inscrições: 21/01/2020 a 24/01/2020;

Resultado da Chamada regular: 28/01;

Matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular: 29/01 a 04/02;

Lançamento das vagas ocupadas na chamada regular: 29/01 a 07/02;

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 29/01 a 04/02;

Disponibilização da lista de espera no sistema do Sisu: 06/02;

Convocação dos candidatos: a partir de 07/02;

Lançamento das vagas ocupadas na lista de espera: 07/02 a 30/04.