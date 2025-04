UFSM identifica vítimas fatais de acidente com ônibus em Imigrante

Share on Email

O grupo viajava para uma visita técnica ao Cactário Horst, referência no cultivo de cactos e suculentas, quando o veículo saiu da pista e capotou.

As vítimas eram calouros do curso técnico em Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM, todos integrantes da turma ingressante em 2025. Em razão do ocorrido, a universidade decretou luto oficial de três dias e presta apoio psicológico às famílias dos estudantes envolvidos, incluindo os feridos.

O ônibus transportava 33 passageiros, dos 37 inicialmente inscritos na atividade. A instituição divulgou, na noite de sexta-feira, a lista com os 26 sobreviventes, alguns dos quais seguem internados em hospitais da região.

Vítimas identificadas

– Janaina Finkler – Natural de Estrela Velha, tinha 21 anos. Foi selecionada em março para atuar como bolsista no Laboratório Prático de Floricultura, Paisagismo, Arte Floral, Silvicultura, Jardinagem e Botânica.

– Dilvani Hoch – Moradora de São Pedro do Sul, tinha 55 anos. O sepultamento ocorre no Cemitério de Cerro Claro, zona rural do município.

– Flávia Marcuzo Dotto – Tinha 44 anos. Natural de Vale Vêneto, onde será velada no Salão Paroquial.

– Marisete Maurer – Com 54 anos, era massoterapeuta energética. Moradora de São Pedro do Sul, era casada e tinha duas filhas e um neto.

– Paulo Victor Estefanói Antunes – Único homem entre as vítimas. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFSM em 2024, havia ingressado recentemente no curso de Paisagismo e tinha 27 anos. Está sendo velado em Santa Maria, com sepultamento em São Martinho da Serra.

– Fátima Copatti – Tinha 69 anos. O velório será neste sábado (5), às 18h, no Crematório Santa Rita, em Santa Maria.

– Elizeth Fauth Vargas – De 71 anos, também ingressante no curso. Não há informações confirmadas sobre o velório.

Investigações

A universidade informou que o transporte foi contratado por empresa terceirizada. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A reitoria da UFSM declarou, em nota oficial, solidariedade às famílias e reafirmou o compromisso institucional com o acompanhamento das apurações.

A tragédia provocou comoção em Santa Maria e em diversas comunidades do interior do Rio Grande do Sul.

Fonte: Caderno7