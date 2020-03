UFSM suspende atividades acadêmicas e administrativas presenciais a partir do dia 16 de março

A Universidade Federal de Santa Maria comunica que estão suspensas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais, em todos os campi da Instituição, a partir do dia 16 de março de 2020, por 30 dias, prorrogáveis conforme necessidade. A manutenção dessa medida será avaliada continuamente pelo Comitê Interno de Gestão da Crise do COVID-19, juntamente à Reitoria.

Ficam mantidas as funções consideradas essenciais, tais como serviços de saúde, segurança e alimentação, bem como atividades administrativas imprescindíveis, conforme orientações das Direções de Unidade.

Durante esse período, as atividades poderão ser realizadas em ambiente virtual ou domiciliar, de acordo com recomendações e características específicas de cada unidade e seguindo parâmetros da instrução normativa a ser publicada.

A administração da Universidade está atenta às recomendações dos órgãos e das autoridades de saúde e manterá a comunidade atualizada a respeito do assunto. A UFSM reitera que todas as medidas de prevenção devem ser reforçadas e difundidas.

Fonte:UFSM