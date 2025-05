Última semana para entregar Imposto de Renda e destinar parte ao Conselho do Idoso e da Criança e Adolescente

Em Alegrete foram entregues até o momento 11.762 declarações

A Receita Federal divulgou, nesta segunda-feira (26/05), que o número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, já alcançou a marca de 31.715.576 em todo o país. Esse volume representa 68,6 % do total esperado de 46,2 milhões de declarações até o prazo final, que se encerra em 30 de maio.

Até o momento, 66,1 % dos contribuintes gaúchos realizaram as contas com o Leão, o que corresponde a 2.159.206 declarações. A expectativa da Receita Federal é de receber 3,26 milhões de documentos no estado.

Já em Alegrete, foram entregues 11.762 declarações, que corresponde a 69,18% das 17.000 declarações esperadas.

Faltando menos de 5 dias para o fim do prazo, a Receita Federal reforça a importância de os contribuintes se organizarem para realizar a entrega da declaração o quanto antes, evitando assim contratempos, instabilidades nos sistemas e a possibilidade de multas por atraso. O prazo para envio termina na sexta-feira, dia 30/05.

Se o contribuinte estiver esperando alguma informação e ela não chegar a tempo até o dia 30/05, a indicação é efetuar a entrega da declaração até o dia limite e depois fazer uma retificação. O mais importante a ser verificado nesse caso é qual o modelo de tributação será escolhido, se por desconto simplificado ou por deduções legais, uma vez que o modelo de tributação não pode ser modificado após 30 de maio.

Destinação do Imposto de Renda

Dia 30 de maio também é o último dia para pagar o DARF de destinação para o Fundo da Criança e Adolescente e para o Fundo do Idoso. Diferente do DARF do imposto de renda, o DARF da destinação não pode ser pago após o dia 30 de maio. Caso todos os alegretenses que fazem a declaração no modelo completo destinassem para o município, o potencial de arrecadação seria de 4 milhões de reais. No momento foram destinados apenas R$180.198,85 para o município, valor que ainda precisa ser confirmado através do pagamento das DARFs.

Com informações da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria/RS