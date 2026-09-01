Últimas vagas para curso gratuito de Boas Práticas em Serviços de Alimentação em Alegrete

A formação é gratuita, terá carga horária de 16 horas e foi organizada com o objetivo de capacitar profissionais que atuam na manipulação, preparo, armazenamento e comercialização de alimentos, reforçando procedimentos fundamentais para garantir a segurança dos produtos oferecidos à população.

O curso será realizado nos dias 8, 9, 15 e 16 de setembro de 2026, sempre das 13h30 às 17h30, no escritório do Instituto Federal Farroupilha, localizado na Rua Andradas, esquina com a Rua Venâncio Aires. Foram disponibilizadas 30 vagas e, diante da procura, restam poucas oportunidades para quem ainda pretende participar da capacitação.

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A finalidade principal da formação é orientar os profissionais sobre procedimentos capazes de garantir a segurança higiênico-sanitária dos alimentos e, principalmente, prevenir as chamadas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Essas doenças podem ocorrer a partir do consumo de alimentos contaminados por microrganismos ou por agentes químicos, biológicos ou físicos que ofereçam risco à saúde.

Durante a capacitação, os participantes terão contato com procedimentos que fazem parte da rotina de qualquer estabelecimento que trabalhe com alimentos. Entre os principais temas estão os cuidados com a higiene pessoal dos manipuladores, a limpeza e organização dos ambientes, o controle de temperatura, o armazenamento adequado de alimentos e matérias-primas e as formas de evitar contaminações durante as diferentes etapas de produção e preparo.

A capacitação também está relacionada ao cumprimento das normas sanitárias que regulamentam os serviços de alimentação no Brasil e no Rio Grande do Sul. Entre as referências estão as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), especialmente a RDC nº 216/2004, além de regulamentações estaduais, como a Portaria SES/RS nº 799/2023. O conhecimento dessas regras é importante para que os profissionais compreendam não apenas quais são as exigências sanitárias, mas também como aplicá-las de maneira adequada na rotina dos estabelecimentos.

Mais do que uma exigência prevista na legislação, a adoção das boas práticas representa uma medida de proteção à saúde dos consumidores. Cuidados aparentemente simples, como manter a higiene adequada das mãos e dos utensílios, controlar corretamente a temperatura dos alimentos, armazenar produtos de maneira apropriada e manter os ambientes limpos e organizados, podem fazer diferença na prevenção de contaminações e na qualidade dos alimentos que chegam à mesa do consumidor.

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Outro aspecto abordado pela proposta do curso é a redução de desperdícios. A utilização adequada das matérias-primas, a organização dos estoques e o controle dos produtos armazenados podem contribuir para um melhor aproveitamento dos alimentos e para maior eficiência dentro das cozinhas e demais ambientes de produção. Dessa forma, as boas práticas também podem representar uma ferramenta de organização e melhoria dos processos de trabalho.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições estão sendo realizadas presencialmente no local onde ocorrerá o curso, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Como restam poucas vagas, a orientação para os interessados é procurar o local de inscrição o quanto antes para garantir a participação na capacitação.

Serviço

Curso: Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Datas: 8, 9, 15 e 16 de setembro de 2026

Horário: das 13h30 às 17h30

Carga horária: 16 horas

Local: Escritório do Instituto Federal Farroupilha — Rua Andradas, esquina com Venâncio Aires, Alegrete

Vagas: 30

Investimento: gratuito

Inscrições: presencialmente no local de realização do curso, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Situação: restam poucas vagas