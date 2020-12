Último dia para reservistas se apresentarem no EXAR 2020 em Alegrete

O EXAR 2020 presencial encerra nesta quarta-feira, 16 de dezembro. Em Alegrete, o reservista que prestou o serviço militar e foi licenciado nos últimos 5 anos, deve comparecer ao 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado.

É preciso comparecer munido do Certificado de Reservista para a apresentação da reserva. A apresentação ao Exar, evita multas e sanções previstas na Lei do Serviço Militar. O Centro de Apresentação é das 8h às 17hs, inclusive no horário do almoço. A unidade militar recebeu inúmeros reservistas que cumpriram com seu dever, comparecendo no 12ºBE.

A FALTA AO EXAR IMPLICARÁ AO RESERVISTA:

De acordo com o Art. 74 da lei de Serviço Militar, lhe impedirá de:

a) obter passaporte ou prorrogação de sua validade; b) ingressar como funcionário ou empregado em instituição, empresa ou associação oficial cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento do Governo Federal, Estadual ou Municipal; c) assinar contrato com o Governo Federal, Estadual ou Municipal; d) prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; e) obter carteira profissional, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão; f) inscrever-se em concurso para cargo público; e g) pagamento de multas militares.

Júlio Cesar Santos Fotos: 12º BE