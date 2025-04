Último fim de semana de abril tem previsão de chuva para Alegrete

O último fim de semana do mês de abril, tem previsão de chuva em Alegrete. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, neste sábado estão previstos 2mm e no domingo estão previstos mais de 25mm distribuídos ao longo do dia.

Neste sábado (26), o dia começa com 17ºC e a máxima chega aos 28ºC no período da tarde. A precipitação deve ser no período da noite, mas num volume baixo, cerca de 2,3mm e com 46% de acontecer realmente. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 96%.

Já no domingo (27), a temperatura cai um pouco mais. Mínima de 14ºC e a máxima chega aos 26ºC. Estão previstos 27,6mm para o decorrer do dia distribuídos em todos os períodos. Além disso, a umidade relativa varia entre 51% e 94%.