O último fim de semana de novembro será marcado pelo calor e pelo tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Segundo dados do site meteorológico Climatempo, os próximos dias terão temperaturas próximas dos 30°C.

Neste sábado, os termômetros devem registrar mínima de 16°C e máxima de 29°C. A previsão indica dia de sol, com tempo estável e sem expectativa de chuva.

Já no domingo (29), as temperaturas ficam entre 18°C e 30°C. O dia será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Com o tempo firme ao longo do fim de semana, a tendência é de condições favoráveis para atividades ao ar livre e para quem pretende aproveitar os últimos dias de novembro.