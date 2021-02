Últimos dias para pagar o IPTU com 20% de desconto

Compartilhe















Termina na próxima sexta-feira, 26 de fevereiro, o prazo para realizar o pagamento antecipado, em cota única do IPTU, e assim obter o desconto de 20% no valor. Os pagamentos efetuados até 31 de março terão desconto de 10%. O calendário também inclui a opção de parcelamento em 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 31 de março, dos carnês enviados para as residências.

As guias de pagamento já podem ser acessadas no site da prefeitura, permitindo o acesso ao documento. O IPTU é a garantia para que a prefeitura possa levar, ao maior número de bairros e na cidade, melhorias estruturais.

As guias e talões foram enviados pelos correios ou podem ser retirados no balcão da Secretaria de Finanças e Orçamento, no palácio Ruy Ramos, em anexo a praça Getúlio Vargas ou no site: https://ecidadeonline.alegrete.rs.gov.br/, clicando no link protocolo > imóveis, depois é só preencher os dados de matrícula do imóvel e CPF ou CNPJ do referido.

Os pagamentos poderão ser feitos através dos bancos: Banrisul, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e agências lotéricas. Conforme o art. 2º do decreto nº 867, de 26 de novembro de 2020, os descontos estabelecidos nas guias incidirão sobre o valor do IPTU e sobre a Taxa de Coleta de Lixo.

Para dúvidas e informações, poderá ser feito o contato com a Secretaria de Finanças e Orçamento através do telefone (55) 3961-1725.

DPCOM