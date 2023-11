Um alegretense, gremista de alma e coração, tietou seus ídolos no CT do clube

Entre os ídolos que abrilhantaram a experiência do representante do Consulado do Grêmio, estavam os renomados jogadores Walter Kanemann, Luan, Pedro Geromel e o talentoso atacante Luis Suárez, além do estrategista por trás das jogadas, o técnico Renato Portaluppi.

A visita ocorreu em um momento crucial para o Grêmio, que enfrentava o Corinthians em um duelo decisivo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, mesmo com um jogador a menos no início do primeiro tempo, conseguiu segurar o ímpeto tricolor. O placar final foi de 1 a 0 para os visitantes, com o gol marcado por Romero, na Arena do Grêmio.

Para Cleomar André Cirolini, a experiência de estar tão próximo de seus ídolos foi indescritível.