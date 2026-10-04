Um alegretense no comando do RS: Zucco é eleito governador no primeiro turno

Luciano Lorenzini Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. A vitória foi matematicamente confirmada pela Justiça Eleitoral durante a apuração, quando o candidato já não poderia mais ser alcançado pelos adversários.

Com 90,25% das urnas apuradas no momento da confirmação, Zucco somava 3.174.346 votos, equivalentes a 57,86% dos votos válidos. Juliana Brizola (PDT) aparecia em segundo lugar, com 31,89%, seguida pelo atual vice-governador Gabriel Souza (MDB), com 8,41%, e Marcelo Maranata (PSDB), com 1,65%.

A eleição encerra a disputa pelo Governo do Estado sem necessidade de segundo turno. O último governador do Rio Grande do Sul eleito no primeiro turno havia sido Tarso Genro, em 2010, com 54,35% dos votos válidos.

Um fato histórico para Alegrete

A vitória de Zucco tem um significado especial para Alegrete. Natural do município, o político passa a ocupar o cargo máximo do Poder Executivo gaúcho.

Nascido em Alegrete, em 9 de março de 1974, Luciano Zucco tem formação militar e chegou ao posto de tenente-coronel da reserva do Exército. Antes de disputar o Governo do Estado, construiu carreira política no Rio Grande do Sul e, posteriormente, em Brasília.

Foi eleito deputado estadual e depois deputado federal, ampliando sua atuação política no cenário nacional. Na Câmara dos Deputados, ganhou projeção ao participar de comissões e debates de repercussão nacional.

A eleição deste domingo representa, portanto, um acontecimento inédito na trajetória política do município: um natural de Alegrete chega ao comando do Governo do Rio Grande do Sul.

Vitória no primeiro turno

A confirmação da vitória ocorreu depois de uma reta final de campanha marcada pela liderança de Zucco nas pesquisas.

Na pesquisa AtlasIntel divulgada na véspera da votação, o candidato do PL aparecia com 48,3% dos votos válidos, contra 41,1% de Juliana Brizola e 8,9% de Gabriel Souza. O levantamento ouviu 1.800 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro e tinha margem de erro de dois pontos percentuais.

Outra pesquisa, divulgada às vésperas da eleição, também apontava Zucco na liderança da corrida pelo Palácio Piratini.

Os levantamentos, entretanto, eram pesquisas de intenção de voto e não resultados eleitorais. A definição ocorreu somente com a apuração oficial das urnas.

Da carreira militar à política

Zucco construiu sua trajetória pública inicialmente ligada à carreira militar. Posteriormente, ingressou na política e conquistou espaço no cenário estadual.

Como deputado estadual, passou a ter atuação destacada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mais tarde, foi eleito deputado federal e passou a representar o Estado na Câmara dos Deputados.

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Na Câmara, também ganhou projeção nacional por sua participação em uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Filiado ao Partido Liberal, consolidou-se como uma das principais lideranças políticas do partido no Rio Grande do Sul.

O desafio de governar o Estado

Com a eleição, Zucco terá pela frente a responsabilidade de administrar um Estado que enfrenta desafios em diferentes áreas.

Entre as questões que estarão na agenda do novo governo estão as contas públicas, saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e as consequências de eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos.

O novo governador também terá de definir sua equipe de governo e estabelecer as prioridades para o mandato que começa em janeiro de 2027.

A relação com Alegrete

Para Alegrete, a eleição abre também uma expectativa sobre a relação do município com o novo governo estadual.

A cidade passa a ter um representante natural no comando do Estado, circunstância que deverá colocar Alegrete no centro das atenções políticas do Rio Grande do Sul.

A eleição deste domingo entra, assim, para a história política do município.

Luciano Lorenzini Zucco, natural de Alegrete, foi eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno e assumirá o comando do Estado em janeiro de 2027.