A operação contou com a participação da Polícia Civil, da Guarda Municipal e da Organização de Proteção Animal de Alegrete (OPAA).

Durante a ação, os animais foram retirados do local e encaminhados para receber os primeiros cuidados. Com o apoio da Guarda Municipal, que disponibilizou um caminhão para o transporte, os cães foram levados até a Clínica Mundo + Animal, parceira da OPAA, onde receberam acolhimento, alimentação e assistência inicial.

Em manifestação sobre o resgate, a OPAA destacou que a situação encontrada é motivo de preocupação, especialmente porque, no ano passado, em período semelhante, outros 16 animais já haviam sido apreendidos da mesma pessoa.

Segundo a entidade, mesmo após a intervenção anterior, o número de animais aumentou, assim como a gravidade da situação. A pessoa envolvida encontra-se presa por outros delitos, mas, conforme a manifestação da organização, poderá voltar a responder em liberdade, o que gera preocupação quanto à possibilidade de novos casos.

A OPAA também agradeceu o apoio dos órgãos públicos, profissionais e voluntários envolvidos na operação. Foram destacados o trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do servidor Rodrigo Azevedo, da Clínica Mundo + Animal, do médico-veterinário Manoel Poitevin e dos voluntários Marta Dorneles, Nara Leite e Robson.

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Entidade pede ajuda para manter os cuidados

Após o resgate, os animais ainda precisarão de acompanhamento veterinário, exames, medicamentos, castrações e cuidados no período pós-operatório.

Diante dos custos envolvidos, a OPAA faz um apelo à comunidade para que contribua com a recuperação dos cães e ajude a garantir melhores condições de vida aos animais resgatados.

As doações podem ser realizadas diretamente na Clínica Mundo + Animal, localizada na Avenida Assis Brasil, nº 1471, ou por meio de transferência via PIX:

PIX OPAA: 10.821.728/0001-06

A entidade reforça que a colaboração da comunidade é fundamental para dar continuidade ao trabalho de proteção animal e evitar que situações de abandono e maus-tratos continuem se repetindo no município.