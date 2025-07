Um ano depois, ginásio municipal de Alegrete ainda não tem local definido

O deputado federal Afonso Antunes da Motta anunciou em maio de 2024, a indicação do valor de 12 milhões de reais de emenda parlamentar para a construção de um ginásio municipal em Alegrete.

Hoje, passado um ano e dois meses, ainda não há definição quanto ao local para construção do ginásio. A prefeitura relata que quanto à construção do ginásio municipal, o projeto está em desenvolvimento pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), por meio do Escritório Modelo de Engenharia Civil (EMEC).

A exata localização ainda está em análise, com levantamentos topográficos e sondagens de solo.

“Na verdade definitivo ainda não temos o local, pois temos opções que estão sendo estudadas”, pontuou a secretária Érica de Vargas. Segundo a titular da pasta de planejamento, foram identificadas diferentes possibilidades locacionais, que estão sendo analisadas quanto à viabilidade técnica, urbanística e logística. Ela reitera que nesse segundo semestre o projeto estará pronto.

Ela diz, que atualmente, estão sendo realizados levantamentos topográficos e sondagens de solo nessas áreas, com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento dos projetos complementares e a caracterização das áreas externas ao ginásio. “A definição não é algo simples devido ao impacto que vai gerar”, explica.

O deputado federal, Afonso Motta, destinou para Alegrete um montante de R$ 11.400.000 para a construção do ginásio Municipal. Segundo estimado pela secretária de planejamento de Alegrete Érica de Vargas, o valor para construção do novo empreendimento deverá ficar em torno de R$ 20.000.000.

A Lei Nº 6837 de 8 de novembro de 2024 abriu crédito adicional especial na secretaria de planejamento do município no valor de R$ 11.582.000,00. O valor refere-se a transferência de recurso da União, do Ministério do Esporte, através de emenda parlamentar do Deputado Afonso Motta/PDT.

Em contato com o deputado Afonso Motta, a emenda do ginásio de Alegrete foi indicada e até o presente momento a Prefeitura não apresentou um projeto definitivo e não procedeu a licitação. Devido a isso, o recurso ainda não foi liberado, destacou o parlamentar. “Também ainda não temos a definição oficial de onde vai ser construído o ginásio”, pontuou.

Na última sexta-feira (11), a assessoria do deputado recebeu email da CEF para recadastramento da proposta do ginásio municipal. Conforme repassado, o prefeito estava ciente do comunicado. A seleção de emenda no Orçamento Geral da União 2024, pelo Ministério do Esporte, Programa Esporte para a Vida, referente a construção do ginásio municipal de Alegrete tem valor de repasse de R$ 11.460,00 e valor de contrapartida de R$ 122.000,00.

Foto: Alex Lopes