Um celular, uma faca e imagens de uma briga: Guarda Municipal leva dois à Delegacia

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram dois aparelhos celulares e uma faca com lâmina de aproximadamente 30 centímetros.

Segundo as informações repassadas pela Guarda Municipal, um dos celulares não teve a propriedade reconhecida pelo homem abordado. Ele teria informado aos agentes que encontrou o aparelho nas proximidades de um estabelecimento comercial situado na Praça Getúlio Vargas.

A faca foi localizada na cintura do mesmo indivíduo durante a revista.

Diante da situação, a guarnição solicitou apoio ao Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP) para a consulta às imagens do sistema de videomonitoramento. Conforme o relato da ocorrência, a análise das imagens permitiu identificar os envolvidos em uma briga que teria relação com o possível proprietário do aparelho celular.

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As imagens foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para auxiliar na apuração dos fatos e esclarecer a procedência do telefone.

Os dois abordados — um maior de idade e um adolescente — foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram apresentados para os procedimentos legais e os devidos esclarecimentos.