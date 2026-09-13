Um celular, uma faca e imagens de uma briga: Guarda Municipal leva dois à Delegacia

Dois indivíduos foram abordados pela Guarda Municipal durante patrulhamento ostensivo na Avenida Ibicuí, nas proximidades da Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete.

13 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram dois aparelhos celulares e uma faca com lâmina de aproximadamente 30 centímetros.

Segundo as informações repassadas pela Guarda Municipal, um dos celulares não teve a propriedade reconhecida pelo homem abordado. Ele teria informado aos agentes que encontrou o aparelho nas proximidades de um estabelecimento comercial situado na Praça Getúlio Vargas.

A faca foi localizada na cintura do mesmo indivíduo durante a revista.

Diante da situação, a guarnição solicitou apoio ao Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP) para a consulta às imagens do sistema de videomonitoramento. Conforme o relato da ocorrência, a análise das imagens permitiu identificar os envolvidos em uma briga que teria relação com o possível proprietário do aparelho celular.

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As imagens foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para auxiliar na apuração dos fatos e esclarecer a procedência do telefone.

Os dois abordados — um maior de idade e um adolescente — foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram apresentados para os procedimentos legais e os devidos esclarecimentos.

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