Um Conto Sombrio dos Grimm: a série infantil que vem dando o que falar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A série da Netflix vem sendo criticada por conta de a classificação ser 10 anos e o conteúdo, que parece um desenho inocente, ser considerado inapropriado para crianças.

A série cujo título original é A Tale Dark and Grimm, conta a história de João e Maria de modo perturbador e muito diferente das histórias contadas nos últimos anos, além de mostrar elementos sombrios como canibalismo, decapitação, abandono de crianças e idas ao inferno.

Seu gato dorme muito? Descubra por quê

Confira o resumo publicado por Paulo Moura, no site pleno.news, sobre do desenho infantil:

“João e Maria são filhos do rei e da rainha, e, devido a uma situação em que se envolvem, os monarcas decidem cortar as cabeças dos filhos.

Após decapitarem os filhos, os pais usam um cordão de ouro produzido pelo diabo para costurar o pescoço deles novamente, ou seja, para trazê-los de volta à vida. Após ressuscitarem, João e Maria decidem fugir de casa. Mais tarde, o menino se transforma em uma espécie de lobisomem e passa a comer os animais da floresta, enquanto a menina sonha com a família perfeita.

O enredo é narrado a partir do ponto de vista de um corvo que é acompanhado por outros dois corvos. Um dos animais se esforça para evitar que cenas com muita violência sejam exibidas, por vezes posicionando-se na frente da tela, enquanto outro deles fica torcendo para que o conteúdo tenha mais violência e carnificina. “.

Um Conto Sombrio dos Grimm é baseado no conto alemão escrito em 1812 pelos irmãos Grimm. Sabe-se que os contos de fadas naquele tempo não eram doces e raramente tinham finais felizes. Eram feitos para passar ensinamentos, tinham objetivos morais e de alerta. Um exemplo mundialmente conhecido é o conto da Chapeuzinho Vermelho, que na obra original contém canibalismo e violência, mesmo tento um final feliz. O objetivo do autor era passar um alerta sobre pedófilos e mostrar que as crianças não devem desobedecer a suas mães/pais.

Internautas recomendam que os responsáveis assistam pelo menos um episódio e, decidam se é apropriado ou não para a criança olhar.

Geovanna Valério Lipa