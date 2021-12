Um fardo demasiadamente pesado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um alegretense enviou ao PAT uma foto que registrou no último sábado e fez um desabafo. De acordo com o músico Wladmir Aurélio, o que ele presenciou foi inominável crueldade.

Na tarde do dia 18, ele registrou uma cena que, segundo a sua descrição, caracteriza como maus-tratos. Em uma rua na Cidade Alta, Brigadeiro de Olivério, ele se deparou com um animal equino atrelado à carroça.

De acordo com o alegretense, a cena foi de “cortar o coração”, pois o animal estaria carregando um peso que seria muito acima das suas forças. Além de dois homens que estavam na carroça, uma carga de pneus que estava muito acima do que o animal poderia carregar.

Wladmir disse que chegou a tentar interceder, mas um homem que estava na carroça o afrontou. Sem ter como acompanhar à carroça, não sabe por quanto tempo mais o animal foi submetido àquela situação que ele caracteriza como tortura.

Em Alegrete, muitos ainda usam carroças para fazer fretes e, infelizmente, em alguns casos, os animais sofrem carregando cargas acima do seu limite, com exaustivo tempo atrelado à carroças, com visíveis sinais de maus-tratos e até desnutrição.

No final de novembro, a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, realizou o primeiro curso de formação para condutores de veículos de tração animal, dando assim o primeiro passo para passar a aplicar a Lei Municipal 6.134/2019.

O curso foi ministrado pelo servidor Carlos Humberto, médico veterinário, vinculado à Secretaria de Saúde do município que abordou o cuidado com os animais a fim de evitar os maus tratos, e pelo Guarda Municipal Marcelo que abordou as regulamentações de trânsito e a lei 6.134/2019.

Entretanto, embora em uma quantidade inferior ao que já foi, os casos de maus-tratos ainda são recorrentes.