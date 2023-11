Um fim de semana para aplaudir bandas do RS que estarão no Campeonato Estadual em Alegrete

No fim de semana, Alegrete vai sediar o 29ª Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras na Praça Getúlio Vargas. A expectativa é de um grande espetáculo com a presença de agremiações de 11 cidades. O próximo sábado e domingo será uma oportunidade para que os alegretenses possam prestigiar, de forma gratuita, grandes apresentações musicais de bandas do RS que estarão aqui na cidade.

Escolas de Alegrete que tem bandas e ensaiaram muito para participar desta competição. No 29º Campeonato Estadual de bandas vão estar presentes as seguintes bandas: da EMEB Saint Pastous e Honório Lemes em duas categorias; a banda do CIEP e Bandas da escola Ecilda Alves Paim vão fazer apresentações e não concorrem no campeonato.

Dia 18- a partir das 13h 30mi.

Categoria Banda Rítmica – Faixa etária infantil

Banda Percussão Honório Lemes- Alegrete

Faixa etária infanto- juvenil

Fanfarra de pecurssão Assis Brasil – São Gabriel;

Categoria fanfarra simples

Fanfarra Vila Lobos Uruguaiana;

Fanfarra Emílio Boeckel São Leopoldo;

Categoria Banda Marcial

Banda Aresmi Tavares- Santa Vitória do Palmar

Categoria banda rítmica

Fanfarra Vila Verde Moura Alegrete;

Fanfarra rítmica Neuza Maria Vizcaichypi Marques – Maçambará;

Banda Dr Romário Araújo de Oliveira- Alegrete

Categoria Fanfarra Simples

Banda Municipal de Horizontina;

Fanfafarra Antônio Saint Pastous de Freitas- Alegrete.

Banda Conêgo Eugênio Mess – Eldorado do Sul.

Fanfarra Maria Pereira Eldorado do Sul.

Categoria Banda Marcial

Banda Marcial Amadeo Rossi São Leopoldo

Dia 19/11

Categoria Banda Concerto

Banda Musical Imba-Bagé;

Banda Musical Serafina Correa;

Banda Comunitária Junior- Uruguaiana.

Categoria fanfarra simples

Dr Romário Araújo de Oliveira- Alegrete;

Fanfarra simples- Maria Daici- Uruguaiana.

Categoria Banda Musical

EMEB Honório Lemes- Alegrete;

Banda Musical Manoel Ribas – Santa Maria;

Categoria Banda Marcial

Banda Marcial Escola Rio Pardo;

Banda Marcial Monsenhor Gautsch – São Lourenço.