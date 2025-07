Um gesto simples, mas carregado de nobreza e honestidade

Durante o horário de almoço no último dia 7, uma cena simples, mas carregada de integridade e honra, chamou a atenção de quem passava por uma rua movimentada no centro de Alegrete. Um senhor de idade, ao tentar estacionar o veículo, acabou raspando em outro carro que estava estacionado.

Ao perceber o incidente e não encontrando o proprietário do veículo danificado por perto, o homem não hesitou: pegou um papel, escreveu seus dados pessoais, número de telefone e o local onde trabalha, deixando tudo visível no para-brisa do carro atingido. No bilhete, ele afirmou que se responsabilizaria pelos eventuais prejuízos e pedia para que o dono do veículo entrasse em contato.

A atitude gerou elogios de quem presenciou ou soube do ocorrido. Em um período em que a pressa e a falta de empatia muitas vezes dominam o trânsito, o gesto deste cidadão reforça que valores como honestidade, respeito e responsabilidade ainda fazem parte do cotidiano – e precisam ser fortalecidos.

Em casos como este, a omissão configura infração e até crime de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Porém, quando alguém assume seu erro de forma espontânea, como fez esse senhor, demonstra não apenas boa-fé, mas também contribui para um trânsito mais humano e seguro para todos.

A mensagem que fica é clara: errar pode acontecer, mas ter consciência e assumir a responsabilidade é o que realmente faz a diferença. Que essa atitude sirva de exemplo e inspiração para motoristas, motociclistas e pedestres, lembrando que pequenos gestos constroem grandes mudanças.