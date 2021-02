Um mês depois do início da vacinação, veja os números dos imunizados em Alegrete

Compartilhe















Um mês após o início da vacinação contra a Covid-19, em 18 de janeiro, Alegrete já começou a aplicar a segunda dose da vacina. O dados atualizados pela Secretaria da Saúde até esta quinta-feira (18), apresentam 2.980 doses recebidas e 2.768 aplicadas. A Secretaria da Saúde já está ministrando a segunda dose da vacina em idosos moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e nos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. Nessa fase serão aplicadas 850 doses de vacina, destas 637 já foram aplicadas.

Dados da Vacinação em Alegrete

Número de doses recebidas (18/02/2021): 2.980

Total de vacinas aplicadas (1ª dose): 2.768

Quantitativo de doses totais de vacina contra COVID-19 aplicadas

(2ª dose): 637

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (1ª dose): 1.651

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (2ª dose): 448

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (1ª dose): 189

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (2ª dose): 189

Doses de vacina aplicadas em pessoas com 85 anos e mais não institucionalizados (1ª dose) e acamados: 928

Ministério diz que vai aplicar nova leva sem reservar estoque para segunda dose.

O Ministério da Saúde O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (19) que decidiu fazer uma mudança na estratégia da vacinação contra a Covid-19 para as novas doses da vacina. Agora, cada nova dose será aplicada a uma pessoa, sem reservar metade do imunizante para a segunda dose.

O ministério explicou que o ritmo de chegada de novas doses vai se acelerar daqui para frente, e não será mais preciso reservar metade dos imunizantes de uma leva para a segunda dose. A leva seguinte será suficiente para isso. Com isso, a população continuará tomando a segunda dose, mas a vacinação será mais rápida.

Como saber quando serei vacinado?

A sequência do cronograma de vacinação dependerá da aquisição e distribuição de novas doses. Alegrete segue o cronograma do RS, que segue o cronograma do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

É preciso tomar a segunda dose?

O esquema vacinal completo com duas doses é necessário para obter a resposta imune esperada para a prevenção da covid-19. O ministério explicou que a segunda dose da Coronavac precisa ser aplicada em um prazo de 14 a 28 dias, conforme orientação do fabricante. Em março, a pasta receberá mais de 21 milhões de vacinas do Butantan. Assim, será possível aplicar a segunda dose no tempo recomendado.

Já o imunizante da AstraZeneca, conforme o ministério, tem um tempo maior de aplicação da segunda dose, com prazo de até três meses. O laboratório deve disponibilizar no próximo mês mais 18 milhões de doses, produzidas na Fiocruz e importadas.

Quando mais doses vão chegar ao Estado?

O Ministério da Saúde define a data para as distribuições e informa a Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Ser vacinado significa que eu posso deixar de usar máscara e manter o distanciamento?

A orientação é que as pessoas vacinadas mantenham as medidas de proteção até que a maior parte da população esteja vacinada, o que deve demorar algum tempo. Só então será possível atingir a chamada “imunidade de rebanho”. Enquanto esse estágio não for alcançado, não há garantia de que as pessoas vacinadas não possam ser vetores da doença.

Usar máscaras e manter o isolamento social será importante tanto para você se proteger, caso seja parte da minoria das pessoas em que a vacina não gerará efeito imunizante, quanto para proteger outras pessoas.

DPCOM