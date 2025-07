“Um momento histórico”, destaca diretora do Oswaldo Aranha com investimento do Estado

Uma rápida solenidade marcou o ato oficial de início das obras.

Com a presença maciça de professores, vereadores, assessores parlamentares e de uma comitiva da prefeitura, a Santa Fé Construções e Pavimentações, de Uruguaiana, parceira da empresa de Manaus que venceu o processo licitatório, instalou a placa com a ordem de investimento do governo do RS, no valor de R$ 3.019.199,59.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O coordenador regional de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, engenheiro civil Anderson Jardim, detalhou o escopo do projeto e o cronograma de execução.

A diretora do educandário Ana Leonor Santos, deu as boas vindas aos profissionais, agradeceu a presença de todos e se disse emocionada pelo momento, do qual denominou como um marco histórico.

“Essa não é uma conquista só dessa gestão. Tem muito da anterior, de toda comunidade escolar. Foi uma longa caminhada para que chegássemos até aqui. Um momento histórico tenham certeza”, pontuou a diretora do IEEOA.

O vice-diretor Ipsen Sari também deixou uma mensagem, já que participou da gestão passada. Para ele, as reformas marcam um momento importante no educandário que daqui quatro anos completa seu centenário.

Representando a 10ª CRS, Alexandre Soares, mencionou a satisfação em poder ver concretizada a necessária reforma do educandário. Soares parabenizou o empenho de todos e desejou sucesso a atual gestão na condução dos trabalhos.

O prefeito Jesse Trindade destacou o reconhecimento do estado na área de educação. Citou a trajetória de Oswaldo, o legado e importância de se investir na educação. O deputado estadual Aloisio Clasmann/União reiterou a importância do investimento e se disse orgulhoso da força que o governo Leite está fazendo em todo estado.

Conforme o projeto de execução das obras de reformas, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 10 meses. A empresa deverá iniciar as obras ainda nessa semana.

Um grupo de engenheiros detalhou que inicialmente será feito o conserto do telhado, na área que já está interditada do prédio antigo. Serviços de restauração, revestimentos, esquadrias com pintura externa e interna, além da troca de forros, pisos. O projeto também abrange a substituição de calhas, a revitalização da quadra poliesportiva, conserto na cobertura do ginásio de esportes e a reconstrução da pista ao redor do campo. além do muro que circunda a escola.

A medida que os alunos retornarem do recesso escolar, será readequados os serviços com isolamento das áreas a serem reformadas. Nesta etapa a empresa contratou 10 colaboradores, todos com mão de obra local.