Um novo conceito de beleza e sustentabilidade chegou à zona leste de Alegrete!

Com uma estrutura parcialmente sustentável, o novo espaço reforça o compromisso da marca com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que valoriza o cuidado pessoal e a beleza com consciência.

A loja oferece toda a linha de perfumaria de alta qualidade padrão O Boticário, com condições especiais de pagamento nos cartões. Tudo isso com a praticidade de estar mais perto da comunidade da zona leste, que agora não precisa mais se deslocar até o centro para garantir seus produtos preferidos.

Durante a inauguração, uma ação especial para o Dia dos Pais marcou o início das atividades: produtos em até 10x nos cartões, com parcela mínima de R$ 30,00, facilitando o presente ideal com economia e estilo.

A nova loja é mais uma das tantas novidades que a empresária Tânia Breyer traz para a cidade. No dia da inauguração, Tânia esteve acompanhada dos filhos Diogo e Tiago e das noras Graziele e Mariana, que estiveram presentes oferecendo total apoio e suporte, reforçando o espírito familiar que move o crescimento dos negócios da marca em Alegrete.

Beleza, consciência ambiental e comodidade reunidos em um só lugar.

Venha conhecer a nova loja sustentável do O Boticário e descubra como é possível cuidar de si e do planeta ao mesmo tempo.

O Boticário – onde tem amor pela beleza, tem respeito pela natureza.

Aline Menezes

Redação