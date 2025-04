Um show de grandes memórias marcou o feriado de Páscoa da Nativa FM

O Naftalina reuniu centenas de ouvintes fiéis à trajetória da emissora, que se consolidou ao longo dos anos como uma das referências no rádio local e regional – e também com seu inconfundível bordão: “Tá Feliz? Tá Nativa!”

A festa, marcada por casa cheia e muita música, começou com a energia do DJ Allan, que abriu a pista com hits que embalaram o público e prepararam o clima para o grande show da noite. Em seguida, a entrada da banda Pandora transformou o espaço em uma verdadeira viagem no tempo. Com repertório recheado de sucessos dos anos 70, 80 e 90, a banda demonstrou talento e carisma ao longo de mais de duas horas de apresentação. A pista respondeu à altura: cheia, vibrante e com aquele clima típico das festas nostálgicas – a famosa “pegada Naftalina” que tantos amam.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O show teve direito a bis e ovacionado retorno ao palco, atendendo ao pedido do público que queria mais. Após a apresentação da Pandora, o DJ Allan voltou a comandar as pick-ups e manteve a animação até por volta das 5h30 da manhã, encerrando a noite em grande estilo.

Um verdadeiro espetáculo que uniu música, memória afetiva e a alegria de quem acompanha a Nativa FM desde os primeiros anos. A comemoração marcou não apenas os 25 anos do Naftalina, que trouxe a Alegrete grandes nomes da justiça nacional dos anos 80, com Michael Sullivan e Rosana, entre outros, e reafirmou a força da marca Nativa e a parceria da John B Produtora.

Até a próxima!