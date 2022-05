Um taura raiz não passa despercebido

Alegrete é conhecida por ser a cidade mais gaúcha do RS. Isso se caracteriza por vários aspectos, dentre os quais de pessoas que andam, tipicamente, com pilchas gaúchas, isso mais no caso de homens.

E um desses típicos gaúchos, seguidamente, visto pelas ruas do centro da cidade é conhecido por Mano Lima.

Mano Lima- gaúcho do Alegrete

A sua bombacha é larga e ele não se importa de andar assim, mesmo que com ela arremangada. E não falta o chapéu tombado na testa e o lenço vermelho que na história gaúcha caracteriza os maragatos.

Maragatos foram os sulistas que iniciaram a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, no ano de 1893, em protesto contra a política exercida pelo governo federal, representada na província por Julio de Castilhos. Os maragatos eram identificados pelo uso de um lenço vermelho no pescoço, simbolizando sua oposição

Gaúchos assim não são tão comuns em outras cidades, mas em Alegrete alguns mantém o uso da pilcha e chamam atenção pela cidade. Eles moram e trabalham no interior, e vem à cidade e continuam com as mesmas pilchas que costumam usar no meio rural e dizem ter orgulho de andarem assim.

Mano Lima- gaúcho do Alegrete

Para esse taura nada muda a não ser o local em que vem tratar de assuntos em bancos ou fazer compras. E anda a passos largos em uma das principais ruas do centro de Alegrete

Fotos: Nuria Vargas