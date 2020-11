Uma agressão inesperada em via pública deixa mulher ferida na orelha

Mulher sofreu corte na orelha esquerda ao ser surpreendida pela agressora que a feriu com uma taça de vidro.

Segundo relato da vítima de 27 anos, ela estava discutindo com seu companheiro, em via pública, no bairro Nossa Senhora da Conceição, em dado momento, a acusada chegou pelas costas e a agrediu com uma taça de vidro que quebrou e cortou a sua orelha. A única coisa que a vítima sabe da acusada é que a mesma tem o apelido de “taio na cara”.

A vítima foi encaminhada à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil. A mulher disse que a agressora não tinha nenhuma relação com a discussão que estava acontecendo com seu esposo. Ela deseja representar contra a acusada que a feriu.