Uma alegretense, um gabrielense outro paranaense e uma recifense são os campeões da Rústica do Trabalhador em Alegrete

Dos 200 inscritos, apenas 95 atletas compareceram para se desafiarem em dois percursos de 4 km e 8 km para adultos, 865 m para crianças de 8 a 10 anos e 1,8 km para crianças de 11 a 13 anos.

A largada na Eurípedes emprestou um colorido especial a prova minutos depois das 8h. Em 13 minutos e onze segundos o gabrielense Luiz Almir, militar da 13ª Cia Com Mec cruzou a linha de chegada de forma soberana e levou o título nos 4km entre os homens.

Com 17 minutos e 11 segundos, Jucélia Franco Silva repetiu a dose de campeã nos 4 quilômetros. A alegretense integra a equipe do Baita Chão Runners.

O paranaense de Piraí do Sul Vinicius Betim Guimarães, precisou de 28 minutos e 37 segundos para ser o grande campeão na prova principal. Ele está residindo desde 2020, e tem colecionado vitórias na região.

Destaque para a atleta de Recife Kaline de Araújo Resende, a pernanbucana que está residindo em Alegrete é da LS assessoria, e foi a campeã entre as mulheres que optaram correr os 8km. O evento ainda reservou a corrida kids, disputa acirrada por um lugar ao pódio.

Todos os participantes receberão uma medalha de participação ao término do percurso. Além disso, serão premiados com medalhas os três primeiros lugares em cada categoria e com troféus os cinco primeiros colocados de cada categoria, bem como os três primeiros do ranking geral, nos gêneros masculino e feminino.

Confira os vencedores: