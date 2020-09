Uma atitude do bem tem um valor incalculável; veja o exemplo

Compartilhe











Na última semana, uma publicação demonstrou muito mais que solidariedade e empatia. Em sua rede social, Larissa Guedes, expôs uma situação degradante que se deparou com um vizinho. Até então, ela disse que o auxiliava com alimentos, mas nunca havia entrado na casa do idoso. Com problemas de saúde, segundo ela descreveu, o morador do bairro Piola estava em condições sub-humanas. “Me chamou atenção quando eu vi o funcionário da RGE cortar a luz. Foi então que eu cheguei na residência para saber se ele precisava de alguma ajuda. Todos sabem que ele têm filhos, um inclusive reside com ele” disse a moradora.

Porém, ao chegar no interior da casa, Larissa percebeu que, muito mais que a ajuda com a luz, o idoso precisava de auxilio com a alimentação e com a casa. Em todos os cômodos, segundo a publicação e relato, havia falta de higiene em razão da sujeira acumulada. Na cozinha, o armário estaria apenas com um pouco de arroz e sal.

“No mesmo momento, chamei minha cunhada e meu irmão. Os convidei para fazer uma faxina geral. Assim foi feito. Com sabão e kiboa lavamos e organizamos a casa para ficar em condições para que uma pessoa possa dormir e se alimentar ” -descreveu.

Mais tarde, a moradora do bairro Piola disse que também entrou em contato com um dos filhos do idoso. O homem teria acrescentado que havia pago a luz. Mas somente isto.

O presidente do bairro,Joceli Oviedo, ao ter conhecimento do caso acionou o Conselho do Idoso e a Assistência Social. Ainda na noite de ontem os agentes foram até a residência para realizarem uma avaliação.

Essa atitude da moradora demonstra que, muito mais do que denunciar, falar ou brigar pela situação, o mais importante é ter uma atitude. O que Larissa e os dois familiares fizeram resultou em um acolhimento para o idoso. Além do carinho com a alimentação, também foi agraciado com uma casa organizada e limpa, mesmo dentro das condições que se encontrava, aquela atitude demonstrou muita humanidade.

De acordo com Joceli, presidente do bairro, a atenção da Assistência social foi muito importante também. ” Eles estiveram no bairro e informaram que não tinham conhecimento, assim como todos daqui, também não sabiam. Apenas nos deparamos com essa situação pelo corte de energia e a coragem dos moradores que foram até a casa e realizaram aquela belíssima ação. Porém, a Secretária de Assistência Social ressaltou que já realizaram a avaliação e o caso será encaminhado ao Ministério Público. O filho também foi acionado à comparecer no CREAS. O senhor já ganhou alimentos da secretaria” – explicou Joceli.