Uma aula especial para os candidatos ao teste de aptidão física dos Bombeiros

A piscina do Sesc Alegrete foi cenário de uma aula especial de natação voltada à preparação dos candidatos ao Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso dos Bombeiros.

Sob orientação dos instrutores Maico Carricio, Gianlucas Sandri, Eduardo Freitas, Vanessa Vargas e José Severo, os alunos enfrentaram uma tarde intensa de treino técnico, simulações e muito incentivo.

A aula contou com a presença dos profissionais do Corpo de Bombeiros em Alegrete, 1° Sgt. Ramos, 1° Sgt. Ferrão, Sd Lucas e Sd Brener, o que trouxe ainda mais realismo à experiência, preparando os participantes para os desafios reais do teste.

“A turma se dedicou ao aprimoramento da resistência, controle respiratório e técnica no estilo crawl, exigido oficialmente na prova. Mais que uma aula, foi um momento de superação e conexão com o propósito do Sesc: Cuidar, emocionar e transformar”, destacou o professor Maico.

De acordo com o edital de abertura do certame, a fase será constituído em duas etapas: 1ª Teste de Aptidão Física Geral (ordinário) e 2ª Teste de Aptidão Física Específico do Corpo de Bombeiros, de caráter eliminatório.

1ª Teste de Aptidão Física Geral (ordinário): constituído Teste de Flexão de Braços na Barra Fixa, Teste de Flexão abdominal – remador (resistência abdominal) e de Teste de Corrida.

Para candidatos do gênero masculino Flexão Barra Fixa: 05 flexões de barra Flexão abdominal: 42 abdominais em 60 segundos Corrida: percorrer 2.500 metros em 12 minutos

Para candidatas do gênero feminino Flexão Barra Fixa: 16 segundos de isometria na barra fixa Flexão abdominal: 34 abdominais em 60 segundos Corrida: percorrer 2.100 metros em 12 minutos



2ª Teste de Aptidão Física Específico de Corpo de Bombeiros: constituído por Teste de Subida na Corda, Teste de Simulação de Resgate e Teste de Natação.