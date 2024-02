Uma despedida carregada de dor no cortejo de Luzardo e Letícia

No final da manhã desta terça-feira (27), familiares, amigos e membros da comunidade prestaram suas últimas homenagens ao casal Letícia Rocha Almeida, de 19 anos, e Luzardo Favila Mazui, de 26 anos, vítimas de uma descarga elétrica, no último domingo(25).

O cortejo fúnebre foi marcado por um sentimento coletivo de pesar e solidariedade, com a presença dos amigos próximos e integrantes da Equipe Gurizada (Rebaixados), um grupo unido por laços de amizade e paixão por automobilismo. À medida que o cortejo avançava, buzinaços e o ronco dos motores ecoavam pelas ruas, uma expressão sonora de despedida àqueles que partiram.

Dion Alves, conduzindo a Fiat Strada, caminhonete de Luzardo, liderava o cortejo atrás do carro da Funerária Angelos, enquanto amigos e familiares seguiam em carros e motos, compartilhando memórias e confortando-se mutuamente em meio à dor da perda.

Igor Batalha, fundador do grupo Gurizada (Rebaixados), recordou com carinho a figura de Luzardo, conhecido entre eles como “docinho”. O padeiro, tinha uma personalidade cativante e deixou um carinho imenso nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. O grupo, com seus integrantes e uma história de seis anos, destacou a presença vibrante de Luzardo em eventos anteriores com sua alegria contagiante e amizade, sempre com um espírito de camaradagem.

Além de amigo, Luzardo era também compadre de Igor, que levou o carrinho do filho em cima do Gol durante o cortejo foi um símbolo tocante do amor que o dindo nutria pelo afilhado. A irmã de Letícia, é funcionária do Junior Lanches, o empresário também se fez presente num gesto de solidariedade, mostrando que, em momentos de adversidade, a união e o apoio mútuo são fontes de conforto e força.

O casal, que tinha muitos planos e sonhos para o futuro, foi abruptamente interrompido pela fatalidade da descarga elétrica na noite do último domingo (25). Luzardo, padeiro e sócio da Panificio Donadelly, e Letícia, dedicada ao trabalho na área de vendas, eram parte ativa e querida da comunidade, deixando um vazio imensurável em seus círculos de convívio.

A tragédia não se limitou apenas ao âmbito local, ecoando na região e no estado, como um lembrete angustiante da fragilidade da vida e da importância de valorizarmos cada momento ao lado daqueles que amamos. As lembranças permanecerão vivas nos corações daqueles que compartilharam suas vidas, com amor e amizade junto ao casal.