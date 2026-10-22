Uma história de 40 anos também se constrói com parcerias: Rede Vivo visita o PAT e a Nativa FM

A história de uma empresa também é construída pelos vínculos que estabelece com as comunidades onde atua. Nesse contexto, representantes do Grupo Libraga Brandão, responsável pela Rede Vivo Supermercados, estiveram na redação do PAT e da Rádio Nativa FM, em Alegrete, para marcar os 40 anos de trajetória da empresa e agradecer à imprensa pela parceria ao longo dos anos.

Participaram da visita o gerente regional de operações, Marcelo Fabiano da Luz, e os gerentes das unidades da Rede Vivo em Alegrete, Carlos Alberto Nunes, da filial Centro, e Luis, da loja Cidade Alta. O encontro foi uma oportunidade para reforçar a proximidade entre a empresa e os veículos de comunicação, reconhecendo a importância do trabalho jornalístico na divulgação de suas ações e no relacionamento com a população.

Durante a visita, Marcelo Fabiano da Luz ressaltou o papel das emissoras de rádio na comunicação com os consumidores e no fortalecimento da marca. Segundo ele, a parceria com a imprensa contribui para aproximar a empresa da comunidade e dar visibilidade às iniciativas desenvolvidas nas cidades onde está presente.

A passagem dos representantes pela redação também evidenciou a importância de Alegrete para a trajetória do grupo. O município está entre os locais que acompanham a expansão da Rede Vivo no interior gaúcho e conta com duas unidades, no Centro e na Cidade Alta, que fazem parte da rotina de compras de muitos moradores.

A experiência dos gestores locais traduz parte dessa história. Carlos Alberto Nunes, à frente da filial Centro há cerca de dez anos, destacou a relação construída com a comunidade e a relevância da parceria com a Nativa FM. Luis, gerente da unidade Cidade Alta, também tem uma trajetória ligada ao crescimento da empresa: iniciou sua caminhada profissional no depósito e, atualmente, celebra uma década de atuação no grupo.

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A trajetória do Grupo Libraga Brandão começou em 1986, com a abertura do Mercado Libraga, no bairro Camobi, em Santa Maria. O empreendimento familiar, que deu os primeiros passos em um espaço modesto, cresceu ao longo das décadas e ampliou sua atuação no setor supermercadista. Em 2004, surgiu a marca Rede Vivo, que se consolidou como uma das principais redes do interior do Rio Grande do Sul.

Ao longo dos anos, o grupo diversificou suas operações e passou a reunir diferentes marcas, estruturas de distribuição e outros negócios. Em 2026, ao completar quatro décadas de atividade, a empresa reafirma sua presença no mercado gaúcho, com geração de empregos e atuação em diferentes municípios do Estado.

Para celebrar os 40 anos junto aos clientes alegretenses, a Rede Vivo preparou uma programação especial nas duas unidades do município, com atividades voltadas à integração e à valorização dos consumidores.

Na filial Centro, a programação prevê mateada e degustações de produtos, das 9h às 12h de sábado, incluindo linguiça Qualidade Gaúcha, pão de alho Romena, chopp Província e cuca Tchê Pão.

Já na unidade Cidade Alta, a programação inclui mateada com Erva-Mate Tomelero, degustações e música ao vivo, com apresentações previstas das 10h30 às 11h30 e das 18h30 às 19h30, na terça-feira.

A visita ao PAT e à Rádio Nativa FM integra esse movimento de celebração e reconhecimento. Mais do que recordar a trajetória iniciada em Santa Maria, o aniversário representa uma oportunidade para agradecer a clientes, colaboradores, parceiros e à imprensa, que participam da caminhada da empresa e acompanham sua presença nas comunidades gaúchas.