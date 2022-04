Uma imagem que dignifica o acolhimento em meio à cheia do Ibirapuitã

A imagem que repercutiu na quarta-feira(27). Os alertas se confirmaram e um grande vendaval seguido de chuva intensa assolou o Município nestes últimos dias, não obstante, as equipes da Defesa Civil atuam de forma incessante.

A busca é auxiliar todas as famílias necessitadas, em vulnerabilidade em razão do caos que muitas vezes é gerado em decorrência da enchente. Porém, embora a necessidade da agilidade para que um cronograma seja cumprido é tocante saber que o olhar mais humano, terno e solidário vai muito mais além.

Alegrete já viveu enchentes avassaladoras e sempre deixa grandes lições e imagens de amor ao próximo. Na tarde de ontem, o registro feito por uma colega, evidenciou a ternura e a empatia do Diretor da Defesa Civil, Renato Grande ao perceber que uma senhora estava com medo de sair do interior de sua casa. Ela havia acionado a equipe da DC, todavia, aguardava um amigo que iria auxiliá-la, devido ao seu pânico em sair na área externa onde a água já estava atingindo a sua casa.

Com muito zelo e astúcia, Renato entendeu o medo que ela estava e a convenceu sair do interior da casa mas, muito além, a levou em seus braços.

O acolhimento a essa moradora, do bairro Assumpção, com certeza demonstrou que muito mais do que desenvolver uma atividade é preciso fazê-la com amor e dedicação.

Renato estava atuando desde às 5h, assim como Sidomar e outras pessoas que se engajam à causa. Nestes momentos, equipes das secretarias passam a dar suporte para a Defesa Civil que, em dias tranquilos atua com o Diretor Renato Grande e o sub-diretor Sidomar Robalo.