Uma jornada de inspiração da Chef de Cozinha Japonesa cria do nosso Alegrete: Cris Jacques

O exemplo de empreendedorismo de Cris Jacques passa de mãe para filha. Nascida em Alegrete, filha da doceira que encantava a todos os paladares da cidade, com suas mãos talentosas, a Dona Inei Iarto Jacques, conhecida por suas tortas e Buffet de casamentos, festas e aniversários de 15 anos.

Mulheres empreendedoras como Cris, que traz em seu DNA o amor pela cozinha, mostra como a criatividade, a visão e a coragem permitem construir negócios inovadores em diferentes segmentos do mercado. Esta atuação pode e deve ser usada para empoderar e inspirar aquelas mulheres que buscam um mundo mais igualitário e com mais oportunidades de liderança!

Tudo começou em 2013 quando Cris voltava de uma jornada de 16 anos morando em Florianópolis, onde aprendeu a arte da comida Japonesa. Trabalhou arduamente, neste tempo passou por alguns restaurantes como Auxiliar de Sushiwoman até chegar ao posto mor e ser Subchefe do restaurante Tassei Cozinha Oriental.

Ao retornar para o Alegrete percebeu um nicho de mercado: A comida Japonesa. Inspirada na paixão de sua filha pela comida, que então tinha apenas 3 anos de idade, Cris iniciou então a caminhada para a concretização deste sonho. Por vezes, Cris foi convidada pela escola de sua filha para falar sobre a culinária japonesa.

Nada foi fácil, havia muita dificuldade para que os produtos e os peixes frescos chegassem até a então desconhecida cidade de Alegrete. A luta para fazer Alegrete ser reconhecida no circuito de entregas semanais foi árdua, mas compensadora, hoje nossa cidade integra este circuito e já possui seu nome reconhecido. “As negociações foram extensas e após alguns meses chegou a tão esperada resposta:” Sim consigo te entregar Salmão fresco!”

A Jacques Sushi foi Inaugurada em 5 de setembro de 2013, com a ideia de atender amigos e família. A surpresa foi tamanha quando já nas duas primeiras semanas a demanda superou todas as expectativas. – “Nossa melhor mídia foi o boca a boca que em curto espaço de tempo começou a trazer mais e mais clientes!”- Relata Cris Jacques.

O caminho da Jacques Sushi exigiu, da empresária Cris Jacques, muita perspicácia e aptidão para lidar com todos os tipos de adversidades e o querer, sempre superando as dificuldades, batendo as metas estabelecidas diariamente.

Em meados de 2019, Cris inova mais uma vez, contando com o apoio imprescindível de um sócio investidor, que a acompanha até hoje em todos os projetos, e expande para uma unidade no centro, com maior equipe e consequentemente um aumento na demanda de pedidos.

Atualmente Cris conta que trabalha mais na parte de criação de conceitos e de linguagem da Jacques Sushi.

-“Hoje eu analiso o que vai influenciar a cozinha nessa época e ano. Estudo as histórias que vamos contar e conhecer culturalmente, para trazer conteúdo aos nossos produtos. Elaboro os cardápios; organizo os treinamentos que damos às nossas colaboradoras; mantenho o relacionamento com os fornecedores; e atuo no nosso Marketing. Meu sócio atua na área operacional, cuidando de toda estrutura e, assim, eu me dedico à criação!” – Relata Cris Jacques.

Mais um dos sonhos da Jacques Sushi vem se realizando com início de uma nova jornada e com ela a proposta de revolucionar o consumo consciente e sustentável em Alegrete. Este projeto é resultado de 09 anos de sonhos, idéias e planejamentos e que, em breve, os clientes Jacques Sushi, poderão comprar produtos com embalagens 100% sustentáveis e 100% reutilizáveis.

A novidade está focada no uso de embalagens que possam ser higienizadas e reaproveitadas inteiramente da maneira que o cliente preferir.

-“Queremos acabar com a cultura atual de pegar, usar e descartar e estamos comprometidas a dar grandes passos para projetar produtos prontos para a reutilização”. -Relata Cris Jacques.

A Jacques Sushi tem como objetivo minimizar impactos ambientais reduzindo o descarte de embalagens, promovendo assim, o consumo sustentável e o cuidado para com o meio ambiente. Serão lançados ainda juntamente novos produtos, novos combos, elaborados em um novo local, na Rua Visconde de Tamandaré nº 566.

A equipe operacional de tudo isso é de extrema importância, e atualmente é composta somente por mulheres, inclusive Motogirls entregadoras, que garantem ainda mais cuidados e segurança na entrega do produto ao cliente.

–”Nossos colaboradores são nossa prioridade, pois se a equipe não está feliz, satisfeita, entrosada e esperançosa de ter um crescimento dentro da empresa, não estará entregando seu melhor e os nossos resultados não serão os mesmos. Respeito muito meus colaboradores e foco para que todos cresçam, da melhor forma possível quer seja no aspecto financeiro, em experiências ,proporcionando cursos de culinária ministrados por outros Chef, em melhores equipamentos de trabalho ou até mesmo em mais tempo de descanso. Sabe, eu comecei na cozinha, junto a minha mãe. Sei bem como é: lavei muita louça, ralei muito pepino, limpei chão e tudo isto por mais de dez anos. Então, meus colaboradores e eu somos a mesma coisa, somos todos trabalhadores! “

Perguntamos à empresária Cris o que ela daria de conselhos para quem quer empreender nos dias atuais?

-“Gostar e amar cozinhar por si só, acredito eu, que seja o primeiro passo para empreender. É necessário também ter o outro lado, buscar cursos, mas isso se apreende com o tempo, pois qualquer empreendimento gastronômico é um negócio e precisa ser encarado como tal. Teremos que lidar com incertezas e é necessário que o gestor apresente habilidades comportamentais para ter êxito em momentos instáveis

Nossos custos são altíssimos: encargos trabalhistas, impostos e os custos de matéria-prima (no meu caso específico, muito perecíveis) que podem gerar prejuízos grandes, por exemplo. Também é preciso saber que enfrentamos um momento muito difícil, uma Pandemia Mundial , em que o preço final do produto não pode ser repassado integralmente ao cliente por uma questão de bom senso.

Eu recomendo ainda, ter aquela ideia que acredite ser excelente e que seja sua especialidade. Ter coragem, ter iniciativa para colocar os planos em prática, mesmo em momentos de adversidades, muitas pessoas têm boas idéias, mas esbarram na falta de coragem e muitas vezes deixam de realizar grandes conquistas.

Lembre-se sempre que desistir nas primeiras dificuldades não faz parte das características de nenhum dos empreendedores de sucesso, principalmente nos primeiros anos da empresa onde ocorre maior parte das dificuldades — confiar no feeling faz parte da essência nata de um grande empreendedor. Antes do sucesso e de negócios geniais, a maioria dos grandes empreendedores cometeram erros e muitas vezes receberam o NÃO como resposta, então jamais esqueça de que: Aprender continuamente com os erros e se levantar depois de um tropeço é o que pode garantir uma virada na situação!

Outra dica que deixo aqui é arrumar um sócio, ou ter um colaborador para a parte burocrática, que é gigantesca e pesada, pois se não tens quem faça, terás que fazer, ficando com menos tempo para se dedicar a sua arte que é reger sua cozinha e fazer sua empresa acontecer!

A Jacques Sushi lançará novos produtos e novos Combos que agora serão elaborados em um novo local: Rua Visconde de Tamandaré nº 566.

Redação: Cristiane Jacques

