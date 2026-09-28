Uma noite que mudou a rotina do Passo Novo

Mais de 400 residências foram atingidas, além de pontos comerciais e estruturas do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

Os primeiros sinais da intensidade do temporal puderam ser percebidos ainda no início da noite de sábado. Casas foram destelhadas, telhas foram danificadas e pedras de granizo perfuraram coberturas. A força dos ventos também provocou estragos em diferentes pontos da localidade.

Entre os locais atingidos estão moradias utilizadas por alunos do Instituto Federal Farroupilha. Algumas estruturas tiveram os telhados destruídos ou severamente danificados, deixando estudantes e moradores diante da necessidade de buscar abrigo e proteger os pertences que permaneceram nas residências.

Durante o domingo, equipes se concentraram na recuperação emergencial dos imóveis atingidos. A atuação envolveu servidores da Prefeitura de Alegrete, Defesa Civil, grupos de socorro, forças de segurança e voluntários, que auxiliaram na distribuição e colocação de lonas, telhas, colchões e materiais de cobertura.

Nas redes sociais, moradores passaram a compartilhar imagens e relatos sobre a dimensão dos estragos provocados pelo temporal.

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Moradora perde parte dos pertences após casa ser atingida

A residência de Maria Dorneles Carneiro, mãe de Andreia Carneiro, agente de saúde do município, também foi atingida pelo temporal. Segundo relato feito por Andreia ao Portal Alegrete Tudo, a casa teve vidros das janelas da cozinha quebrados, além de danos no telhado e nas placas de fibrocimento.

Com a chuva entrando pelo imóvel, praticamente toda a casa acabou sendo alagada. A família agora enfrenta a possibilidade de perder grande parte dos pertences. “Foi telha e brasilite. Toda a casa alagada. Vai se perder quase tudo”, relatou Andreia.

O caso retrata a situação enfrentada por diversas famílias do Passo Novo, que passaram a contabilizar os prejuízos e buscar alternativas para proteger o que restou após a passagem do temporal.

CTG Quero-Quero também foi atingido

O temporal também provocou danos no CTG Quero-Quero. Dailar Saldanha de Souza da Costa, esposa do patrão Gildo Correa da Costa, relatou que a estrutura foi fortemente atingida pelas pedras de granizo e pela chuva.

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Segundo ela, praticamente todo o CTG ficou alagado. O telhado foi perfurado pelo granizo, permitindo a entrada de água em diferentes áreas da estrutura.

Apesar dos danos, alguns espaços conseguiram ser preservados. Outras áreas, no entanto, ficaram bastante comprometidas e precisarão passar por reparos. O CTG está servindo como ponto de alimentação do pessoal que está ajudando no local.

Pousada teve 22 dos 27 espaços danificados

O comunicador Fagner Pissinin também compartilhou nas redes sociais imagens dos estragos provocados pelo temporal em sua propriedade, onde funciona uma pousada.

Segundo o relato, dos 27 espaços existentes, 22 foram danificados. A estrutura teve queda de placas de fibrocimento e telhas perfuradas pelas pedras de granizo. O estacionamento também sofreu danos, além das perdas pessoais registradas no local.

Mesmo diante da dimensão dos prejuízos, Fagner destacou a necessidade de seguir em frente e iniciar a reconstrução. “Agora é fé em Deus e recomeçar. Não é fácil, mas vamos recomeçar. Existem pessoas que estão precisando mais”, afirmou em uma publicação nas redes sociais

Mobilização continua no Passo Novo

Com a dimensão dos estragos, a mobilização para atender as famílias atingidas continuou durante o domingo e segue com a atuação de diferentes grupos.

A Defesa Civil, equipes do município, voluntários e integrantes das forças de segurança trabalham no atendimento emergencial. O Exército Brasileiro também participa da operação, auxiliando no suporte à comunidade.

Entre os materiais levados para a localidade estão lonas, telhas, placas de fibrocimento, colchões e outros itens necessários para garantir proteção e condições mínimas às famílias que tiveram suas casas atingidas. Os danos foram materiais na casas, comércios e outros, não houveram feridos.

Enquanto a comunidade começa a contabilizar os prejuízos, moradores, comerciantes e instituições do Passo Novo iniciam um processo de reconstrução. O trabalho deve se estender pelos próximos dias, diante da quantidade de imóveis e estruturas afetadas pelo temporal.

A dimensão dos estragos também pode ser observada nas imagens e vídeos publicados pelos próprios moradores nas redes sociais, que mostram telhados arrancados, coberturas perfuradas, imóveis alagados, vidros quebrados e áreas completamente danificadas pela força do temporal.