Uma nova tecnologia pode tornar o exame das mamas mais confortável

Imagine realizar um exame das mamas sem aquela conhecida compressão da mamografia e, em poucos segundos, obter imagens tridimensionais detalhadas do tecido mamário.

19 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Essa é a proposta de uma tecnologia que vem chamando a atenção na área de diagnóstico por imagem: a tomografia computadorizada dedicada às mamas, conhecida como Koning Vera Breast CT.

O câncer de mama continua sendo um dos principais desafios de saúde pública no mundo. Segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), aproximadamente 1 em cada 20 mulheres desenvolverá a doença ao longo da vida. Em 2022, foram registrados cerca de 2,3 milhões de novos casos no mundo.

Uma das principais diferenças do Koning Vera em relação à mamografia convencional é que o equipamento não precisa comprimir a mama entre placas. Durante o procedimento, o aparelho realiza uma aquisição de imagens ao redor da mama, produzindo uma reconstrução tridimensional. De acordo com a fabricante, cada mama pode ser examinada em aproximadamente sete segundos.

A obtenção de imagens em 3D pode trazer uma vantagem importante: reduzir o problema causado pela sobreposição de diferentes estruturas da mama. Essa característica é especialmente interessante em estudos de mamas densas, nas quais a visualização de algumas alterações pode ser mais difícil na mamografia tradicional. Pesquisas sobre a tomografia dedicada das mamas vêm avaliando justamente seu potencial para melhorar a visualização de lesões e estruturas mamárias.

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Outro ponto que chama atenção é a exposição à radiação. Apesar de utilizar raios X, o equipamento foi desenvolvido especificamente para examinar as mamas e, segundo informações da fabricante, trabalha com níveis de radiação comparáveis aos da mamografia convencional.

Mas é importante evitar conclusões precipitadas. A nova tecnologia não significa que a mamografia tradicional tenha se tornado ultrapassada. O Koning Breast CT ainda deve ser encarado como uma ferramenta complementar, e sua utilização depende das indicações clínicas, da disponibilidade do equipamento e das regulamentações aplicáveis. A própria fabricante informa que o exame deve ser interpretado em conjunto com as incidências mamográficas convencionais em determinadas situações.

A grande promessa dessa tecnologia está justamente na combinação de conforto, rapidez e imagens tridimensionais. Se os estudos continuarem demonstrando benefícios clínicos consistentes, equipamentos desse tipo poderão representar mais uma alternativa para aprimorar a investigação das doenças da mama no futuro.

Enquanto novas tecnologias avançam, porém, uma mensagem continua sendo fundamental: a detecção precoce do câncer de mama salva vidas. Por isso, mulheres devem conversar com seus profissionais de saúde sobre o momento adequado para iniciar e manter o acompanhamento e realizar os exames indicados para seu perfil de risco.

Jucelino Medeiros Marques Junior
Mestre em Química Analítica – UFSM
Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter
Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro
Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT
Farmacêutico – CRF 16567

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