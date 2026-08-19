Uma nova tecnologia pode tornar o exame das mamas mais confortável

Essa é a proposta de uma tecnologia que vem chamando a atenção na área de diagnóstico por imagem: a tomografia computadorizada dedicada às mamas, conhecida como Koning Vera Breast CT.

O câncer de mama continua sendo um dos principais desafios de saúde pública no mundo. Segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), aproximadamente 1 em cada 20 mulheres desenvolverá a doença ao longo da vida. Em 2022, foram registrados cerca de 2,3 milhões de novos casos no mundo.

Uma das principais diferenças do Koning Vera em relação à mamografia convencional é que o equipamento não precisa comprimir a mama entre placas. Durante o procedimento, o aparelho realiza uma aquisição de imagens ao redor da mama, produzindo uma reconstrução tridimensional. De acordo com a fabricante, cada mama pode ser examinada em aproximadamente sete segundos.

A obtenção de imagens em 3D pode trazer uma vantagem importante: reduzir o problema causado pela sobreposição de diferentes estruturas da mama. Essa característica é especialmente interessante em estudos de mamas densas, nas quais a visualização de algumas alterações pode ser mais difícil na mamografia tradicional. Pesquisas sobre a tomografia dedicada das mamas vêm avaliando justamente seu potencial para melhorar a visualização de lesões e estruturas mamárias.

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Outro ponto que chama atenção é a exposição à radiação. Apesar de utilizar raios X, o equipamento foi desenvolvido especificamente para examinar as mamas e, segundo informações da fabricante, trabalha com níveis de radiação comparáveis aos da mamografia convencional.

Mas é importante evitar conclusões precipitadas. A nova tecnologia não significa que a mamografia tradicional tenha se tornado ultrapassada. O Koning Breast CT ainda deve ser encarado como uma ferramenta complementar, e sua utilização depende das indicações clínicas, da disponibilidade do equipamento e das regulamentações aplicáveis. A própria fabricante informa que o exame deve ser interpretado em conjunto com as incidências mamográficas convencionais em determinadas situações.

A grande promessa dessa tecnologia está justamente na combinação de conforto, rapidez e imagens tridimensionais. Se os estudos continuarem demonstrando benefícios clínicos consistentes, equipamentos desse tipo poderão representar mais uma alternativa para aprimorar a investigação das doenças da mama no futuro.

Enquanto novas tecnologias avançam, porém, uma mensagem continua sendo fundamental: a detecção precoce do câncer de mama salva vidas. Por isso, mulheres devem conversar com seus profissionais de saúde sobre o momento adequado para iniciar e manter o acompanhamento e realizar os exames indicados para seu perfil de risco.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567