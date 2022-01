Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na ERS-135, em Erechim

Share on Email

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, um caminhão e um micro-ônibus na ERS-135, em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (28).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente ocorreu no quilômetro 75, entre Erechim e Passo Fundo, por volta das 20h.

O condutor de um dos carros, uma caminhonete Mitsubishi teria tentado ultrapassar o caminhão e acabou colidindo lateralmente nele. O homem perdeu o controle do veículo e bateu contra o outro carro, um Citroen, e posteriormente contra o micro-ônibus.

A caminhonete ficou completamente destruída. O motorista, de 54 anos, chegou a ser socorrido com vida mas morreu no hospital.

Os condutores dos outros veículos atingidos ficaram feridos mas sem gravidade.

O trânsito no local chegou a ficar bloqueado durante a noite para atendimento da ocorrência mas foi liberado ainda na sexta-feira.

Fonte: G1