Unhas fracas pode ser sinal de problemas de saúde

Unhas fracas, ressecadas e quebradiças causa muito incômodo, principalmente às mulheres.

“Nossas unhas são como folhas de caderno, com várias camadas.”

“Unha fraca pode ser herança genética ou sinal de que algo está faltando.”

Sabe-se que dietas radicais, muito restritivas, causam deficiência de vitaminas no organismo e, consequentemente, prejudicam a saúde das unhas. Isso também pode ser consequência do uso frequente de produtos de limpeza, estresse ou o uso de medicamentos. Agora se as unhas fracas estiverem acompanhadas de sintomas como dor de cabeça, tontura ou fraqueza, por exemplo, pode ser sinal de anemia, deficiência de nutrientes ou alterações hormonais. Em alguns casos, pode ser sinal de má circulação, hipotireoidismo ou hipertireoidismo.

Uma das vitaminas mais importantes para essa parte do corpo é a vitamina D, responsável pela absorção do cálcio do intestino pelo sangue. De acordo com médicos, quando há deficiência desse mineral, o corpo acaba “sugando” de outros tecidos como ossos e unhas, fazendo com que essas partes enfraqueçam.

Os especialistas alertam para a exposição ao sol, que é indispensável ao ser humano e o uso de suplementos, se indicado pelo médico. De acordo com a dermatologista Márcia Purceli, a unha é um tecido morto, ela é benefício da boa alimentação, ou seja, dos nutrientes ingeridos. Confira a lista de alguns alimentos que ajudam no fortalecimento das unhas:

· Carne Vermelha;

· Castanha do Pará;

· Feijão;

· Couve;

· Camarão;

· Leite;

· Gema de ovo;

· Banana e

· Ameixa.

Vale lembrar que a água é muito importante, não só para as unhas, mas para todo organismo. Em alguns casos, há medidas simples e até caseiras para melhorar a saúde das unhas, confira a seguir:

· USO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

O uso de luvas para manusear os produtos é indispensável, pois sem a proteção adequada, os produtos ressecam a região e deixam as unhas mais fracas. É aconselhável trocar a famosa acetona por removedor de esmaltes, considerando que a acetona agride e remove a película protetora da unha.

· ALIMENTAÇÃO

Não faça dieta sem supervisão de um nutricionista, a falta de nutrientes presentes em alguns alimentos afeta as unhas, assim como as outras regiões do corpo, como couro cabeludo e ossos.

· FUNGOS

Ao perceber a existência de fungos nas unhas, deve-se imediatamente procurar um dermatologista para fazer o tratamento adequado e impedir que o fungo se espalhe e acabe prejudicando ainda mais o tecido.