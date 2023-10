O 1º Torneio 4×4 AVV-Veteranas, organizado pelo time UPV de Manoel Viana, atraiu a atenção de todos os amantes do vôlei na região.

O torneio contou com a participação de oito equipes de alto nível, representando cidades como Alegrete, Manoel Viana e Rosário do Sul. Os jogos foram marcados pela intensidade e pelo espírito competitivo das equipes, proporcionando aos espectadores momentos emocionantes.

O grande destaque da competição foi o time União, que conquistou mais um título para sua exuberante galeria. A equipe do União sagrou-se campeã do torneio, alcançando seu quarto título consecutivo na modalidade 4×4, um feito notável que demonstra a consistência e qualidade desse time.

Na fase decisiva do torneio, o União enfrentou o time AAVL de Rosário do Sul nas semifinais e superou seu adversário com um desempenho notável, vencendo por 2 sets a 0. Na grande final, o União teve pela frente o desafiante time Alpha de Alegrete, em um confronto que prometia ser eletrizante.

A final não decepcionou as expectativas, com ambas as equipes dando o seu melhor em quadra. A disputa foi acirrada, mas o União mostrou sua superioridade e conquistou a vitória, tornando-se campeão do 1º Torneio 4×4 AVV-Veteranas de Manoel Viana.

O evento esportivo não apenas celebrou o vôlei na região, mas também fortaleceu os laços entre as cidades vizinhas, promovendo a camaradagem e a competição saudável entre as equipes. O time UPV de Manoel Viana, organizador do torneio, recebeu elogios pela excelente organização e pela promoção do esporte na comunidade.

Com o sucesso do 1º Torneio 4×4 AVV-Veteranas, a expectativa é que a competição continue a crescer nos anos seguintes, atraindo ainda mais equipes e espectadores. “Eventos como esse são fundamentais para o desenvolvimento do esporte e para o fortalecimento dos laços entre as cidades da região. O vôlei, mais do que um esporte, é uma paixão que une comunidades e promove o espírito de equipe”, pontuou a atleta campeã pelo União Celika Ferrari.

Fotos: reprodução