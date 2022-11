União Operária realiza programação para comemorar o Dia da Consciêcia Negra

Share on Email

Neste próximo dia 20, será comemorado o Dia da Consciência Negra.

A União Opererária vai realizar uma variada programação para celebrar a data no dia 20 às 16h. Conforme Sivens Carvalho que divulga a programação, o Dia da Consciência Negra em Alegrete terá: show com grupo Botequim do Carnaval, Grupo Harmonia das Escolas de Samba, capoeira Alegrete professor Bombril, União Bahia Capoeira, ginástica e dança de rua e feira Livre, exposição de arte Bolivar Marini.

Capoeira no Dia da Consciência Negra

A programação é aberta a toda a comunidade. Leve sua cadeira e venham comemorar conosco, diz Carvalho, nesse dia importante à Raça Negra.

Dia da Consciência Negra no Brasil

A cada ano, é celebrado no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra.

A data foi escolhida em menção ao dia da morte de um dos maiores líderes anti escravagistas: Zumbi. O objetivo é trazer como reflexão a importância do povo e da cultura africana na construção do nosso país.

O preconceito ainda existe, e uma das formas de combatê-lo é discutindo e expondo as mazelas enraizadas no dia a dia da sociedade brasileira.

Último líder de um dos maiores quilombos do Brasil, o de Palmares, Zumbi enfrentou as investidas da Coroa portuguesa em defesa dos escravos que fugiam do trabalho desumano e das torturas vigentes nas fazendas da época.

Na época, Palmares era o maior quilombo do país, chegando a receber, em seu auge, cerca de 30 mil escravos fugitivos. A região onde estava localizado pertencia à capitania de Pernambuco, hoje atual cidade de União dos Palmares, município de Alagoas.

Prestes a se tornar uma lenda, no ano de 1865 Zumbi é morto aos 40 anos por agentes do governo e partes do seu corpo foram expostas em praça pública, na cidade de Recife.

Para relembrar os feitos históricos e a luta pelos direitos da pessoa negra, em 9 de janeiro de 2003, foi incluído no calendário escolar atividades referentes ao Dia da Consciência Negra. Assim, tornou-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileiras nas escolas, por meio de projetos e ações que tratem de temas, como: a luta dos negros no Brasil e seu papel na sociedade, cultura afro brasileira, identificação de etnias, discriminação, inserção do negro no mercado de trabalho e outros temas.

