União Society/FNP na A, Ser Atlas na B e Racing na C, lideram o citadino de futsal

O final de semana foi movimentado no citadino, Na sexta-feira (7), dois jogos na Arena Esporte e Lazer registraram 11 gols. A AGF Tigres fez 5 a 1 no Flamengo, jogo válido pela segundona. Pela Série C, o Center Fhotos venceu o Aimoré pelo placar de 3 a 2.

No sábado (8), mais três jogos pela competição com 26 gols assinalados. Jogando pela terceirona o CFC Alegrete goleou o Firefigther por 7 a 0. Na elite do futsal alegretenses dois bons jogos encerraram a rodada de sábado à noite.

O time dos Galáticos fez 6 a 2 no AGN e o Center Fhotos superou o Real por 6 a 5. Após 18 rodadas, com 42 jogos realizados e 312 gols marcados nas três divisões a liderança na Série A é do União Society/FNP, enquanto o Ser Atlas lidera na B e o Racing na Série C.

Foto: Roger Severo