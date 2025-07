União Solidária leva alimento a dezenas de pessoas nas ruas da cidade

Share on Email

Em meio ao inverno rigoroso que atinge Alegrete, um grupo de cristãos realiza um trabalho silencioso, mas que aquece corações e sacia a fome. Todas as quintas-feiras, às 19h, cerca de 50 marmitas de sopão solidário são distribuídas pelas ruas da cidade, fruto da união de amigos ligados ao Ministério Apostólico Luz para os Povos, no Capão do Angico, e de outras pessoas de diferentes igrejas que se mobilizam para ajudar quem mais precisa.

O projeto não é novo. Há mais de 10 anos, antes mesmo de muitos integrantes Herton Romário e de Lidiane Rocha da Silva Chagas se converterem ao ministério, ações sociais já faziam parte da rotina deles. Marmitas foram distribuídas em períodos de enchentes, e doações de roupas e agasalhos tornaram-se frequentes, principalmente em dias de frio intenso como os atuais. A produção dos alimentos é feita na casa do casal Herton e de Lidiane, com apoio do evangelista Felipe Fernandes e outros voluntários.

Os organizadores ressaltam que a motivação é única: cumprir o mandamento cristão de amar ao próximo como a si mesmo. “Não vamos matar a fome de todo mundo, mas pensamos em amenizar a dor de muitos que precisam”, comenta Herton. Além dos alimentos, as visitas levam palavras de conforto e fé, buscando transmitir, junto com o alimento, um pouco do amor de Cristo.

A iniciativa conta também com doações de amigos e parceiros para a compra de ingredientes, embalagens e insumos. Para quem quiser ajudar, basta entrar em contato com o grupo, pelo telefone 55 99685-1116.

Os integrantes já pensam em ampliar o projeto. Para novembro, planejam a construção de duas casas para famílias em situação de vulnerabilidade. É um sonho que ainda depende de recursos, mas que, segundo os voluntários, já está nas mãos de Deus.

Além das ruas, o grupo compartilha mensagens e orientações no programa de rádio que mantém na Sentinela. “Nossa missão é tentar amenizar o sofrimento das pessoas e levar um pouco do amor de Cristo com este gesto simples de levar alimento”, completa Herton.

Quem quiser contribuir com doações de alimentos, roupas ou valores pode entrar em contato diretamente com os integrantes, que organizam as entregas semanalmente e seguem firmes no propósito de ajudar, especialmente nos dias em que o frio se torna mais difícil de suportar.