Unidade militar de Alegrete realiza estágio de prevenção de acidentes com motos

A unidade militar de Alegrete visando promover a segurança dos militares, promovendo a conscientização dos riscos, a revisão das normas de conduta do Código de Trânsito Brasileiro e o aprimoramento das técnicas de condução de motocicletas reuniu os militares habilitados nessa categoria.

O 10º Batalhão Logístico realizou o Estágio de Prevenção de Acidentes com Motocicletas (EPAM) com todo o efetivo possuidor de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “A” da Unidade.

As atividades foram desenvolvidas no âmbito do Batalhão e contaram com o apoio de integrantes da Guarda Municipal de Alegrete, que conduziram instruções teóricas e práticas para todo o efetivo participante da atividade.

A taxa de mortes causadas por acidentes de trânsito voltou a crescer no país, alcançando 16,2 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. O dado se refere a 2023 e representa alta de 2,5% ante 2022, quando o índice era 15,8.

Especificamente em relação a acidentes envolvendo motocicletas, a taxa atingiu 6,3 mortes por 100 mil habitantes em 2023, o que equivale a alta de 12,5% ante 2022. Desde 2020, a taxa era mantida em 5,6.

Os números fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado recentemente no Rio de Janeiro. É a primeira vez que o estudo traz dados sobre a violência no trânsito. Acidentes com motociclistas teve custo com internações no SUS de R$ 233 milhões em 2024. Em estudo feito pela Abramet com dados do Ministério da Saúde entre janeiro e novembro de 2024 avalia também impacto social desses sinistros de trânsito.

Fotos: 10º B Log