Unidade militar entrega mais de 2 mil peças de agasalhos ao Município

Finalizando a campanha do agasalho de 2022, no último dia 15 de agosto, o 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12° BE Cmb Bld) , realizou a entrega de mais de 2.000 peças de agasalhos.

A campanha do agasalho está inserida no âmbito da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6° Bda Inf Bld), com a coordenação da 3ª Divisão de Exército e tem por objetivo auxiliar a população que enfrenta o frio nesse período do ano.

Essa ação também faz parte da campanha “Ajudar está em nossas mãos”, lançada pelo Comando do Exército.

Os agasalhos foram entregues à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, e com as doações dos integrantes do Batalhão, a secretaria poderá distribuir esse montante para a comunidade e instituições da cidade de Alegrete.

Fotos: 12 BE