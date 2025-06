Unidade militar realiza plantio de árvores e conscientiza futuras gerações de Alegrete

Em 2025, já foram plantadas centenas de mudas de árvores nativas do Rio Grande do Sul na área patrimonial do 10° Batalhão Logístico, além de dezenas de mudas de plantas originadas na Serra Gaúcha.

As ações deste ano vem contando com a parceria do Horto Florestal do Grupo Creluz sediado na cidade de Pinhal, o qual disponibilizou cerca de 400 mudas de Ipê roxo, Ipê amarelo, Cedro, Ingá-banana, Figueira nativa e Rabo-de-bugio. Além disso, a Prefeitura de Gramado doou cerca de 150 mudas de hortências, as quais foram plantas na entrada e fachada do Batalhão.

O plantio dentro do 10° Batalhão Logístico teve ainda papel educacional e de conscientização sobre a importância do meio ambiente para as futuras gerações, já que contou com a participação de alunos do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha e do Colégio Raymundo Carvalho.

Fotos: 10º BLog