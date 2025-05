Unidade móvel da Corsan está em Alegrete para atender às demandas da comunidade

A partir desta terça-feira (06) até sexta-feira (09), para atender as demandas da comunidade relacionadas a faturas, informar sobre as tarifas e serviços, atualizações cadastrais, renegociações de dívidas e esclarecer dúvidas sobre as ações da Companhia no município.

A van ficará localizada na Avenida Tiarajú, em frente ao Parque Doutor Lauro Dorneles, das 09h até as 16h, nesta terça-feira, 6, também na quarta-feira, 7.

Na quinta-feira, 8, o atendimento móvel será na Avenida Brás Faraco, em frente à empresa Pilecco Nobre, das 9h até às 16h, e na sexta-feira, 9, na extensão da Rua Eva Soares Fernandes e Rua Flores Bella, no bairro Pedreiras, das 9h até 12h.

A iniciativa faz parte do compromisso da Corsan, de melhorar a prestação de serviço aos moradores de Alegrete. O atendimento personalizado é uma das ferramentas para sanar as dúvidas e minimizar a desinformação circulada nas redes sociais. Os clientes serão atendidos por ordem de chegada, sem agendamento prévio.

Além da loja de atendimento presencial da Corsan na Rua Doutor Severino Ribeiro, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Companhia está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.