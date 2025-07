Unipampa abre inscrição para ingresso em cursos superiores com notas pelo Ensino Médio

A Unipampa-campus de Alegrete informa a comunidade de Alegrete e região que iniciaram no dia 11 as inscrições do 2º Período de inscrição de ingresso à Universidade desta vez pelas notas do Ensino Médio (1ª edição) As inscrições nesta modalidade vão até o dia 31 de julho pela site da Unipampa https://sites.unipampa.edu.br/ingresso/ingresso-por-notas-do-enem-e-do-ensino-medio-2025-2-2a-edicao.

Esta é uma oportunidade de quem ainda não ingressou em um curso superior fazer sua inscrição pela notas do Ensino Médio e quem sabe em breve ser um novo acadêmico da Federal do Pampa em Alegrete.

A Unipampa de Alegrete oferece sete cursos de graduação na área tecnológica- Engenharias: Civil, Mecânica, Elétrica, Agrícola, Software de Telecomunicações e Ciência da Computação. São cursos já renomados com boa avaliação do MEC, com quadro de professores doutores que aqui passam os conhecimento aos acadêmicos que escolheram a Universidade Federal do Pampa para fazer um desses cursos