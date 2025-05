Unipampa abre inscrições em residência para Tecnologia da Informação e Comunicação

Share on Email

A UNIPAMPA – campus de Alegrete está com inscrições abertas para a Residência em TIC UNIPAMPA – Turma 2025/2026, um programa de capacitação de alto nível na área de computação. O objetivo é atender à crescente demanda por profissionais qualificados no setor de tecnologia em Alegrete e em toda a região.

Esta iniciativa faz parte de uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Softex, contando com o apoio da Lei nº 8.248/91. Coordenado pelo servidor Émerson Rizzatti, do programa de startups da UNIPAMPA, e gerido por Vitor Almada, do PampaTec, o projeto disponibiliza um total de 500 vagas, distribuídas em duas turmas.

O programa prevê uma etapa inicial de nivelamento online, seguida por aulas presenciais para 50 alunos por turma. A Residência em TIC UNIPAMPA representa uma excelente oportunidade para quem busca uma formação sólida e focada nas necessidades do mercado de tecnologia, impulsionando a transformação digital na região.