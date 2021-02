Unipampa destina celulares da Receita Federal e kits de apoio a estudantes em vulnerabilidade

Compartilhe















Os alunos dos 10 campis da Unipampa retornaram às aulas remotas no último dia 1 de fevereiro. E para auxiliar mães e gestantes que estudam na instituição que não tenham condições de acessar às aulas online, a Universidade vai destinar celulares da Receita Federal.

Para participar da seleção é necessário ser estudante de graduação que já possui avaliação socioeconômica ou de renda que atenda os seguintes critérios: estar gestante ou ser mãe com filhos em idade escolar e realizar a inscrição, conforme o edital, estar matriculado com mínimo oito créditos e encontrar -se em situação de vulnerabilidade e não dispor de equipamentos em condições adequadas para a efetiva participação nas atividades de ensino.

As estudantes contempladas receberam um aparelho celular com carregador, uma caixa de som com bluetooh, um pen drive e um fone de ouvido.

No total, de acordo com o Reitor da Unipampa Professor, Roberlaine Ribeiro Jorge, são 165 celulares da Receita Federal que vão ajudar as alunas que se enquadram nessa condições a estudar em casa. O resultado do processo será dia 18 de março.