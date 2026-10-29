Unipampa eterniza nome de professor em espaço dedicado ao ensino e à pesquisa

A memória e o legado do professor Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco foram celebrados em uma homenagem marcada pela emoção e pelo reconhecimento em Alegrete. No dia 27 de outubro, durante a programação comemorativa do Dia do Engenheiro Agrícola, o Laboratório de Solos e Pavimentação do Campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) passou a levar o nome do docente, falecido em setembro de 2025.

A iniciativa representa uma forma de preservar a memória do professor e reconhecer sua contribuição para o ensino, a formação acadêmica e as atividades desenvolvidas no laboratório, espaço no qual atuou ao longo de sua trajetória profissional.

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A cerimônia reuniu familiares, servidores e estudantes da universidade, em um momento de homenagem à vida e ao trabalho de Wilber. A presença de pessoas que compartilharam sua convivência pessoal e profissional tornou a ocasião especialmente significativa para a comunidade acadêmica.

Descerramento da placa marca momento de emoção

Um dos momentos mais marcantes da solenidade foi o descerramento da placa que oficializa o nome do professor no laboratório. O gesto foi realizado por sua filha, em uma homenagem simbólica que eterniza a memória do docente no ambiente acadêmico ao qual dedicou parte de sua vida profissional.

Acompanhada pela família e por integrantes da comunidade universitária, a cerimônia destacou os vínculos afetivos e profissionais construídos por Wilber ao longo de sua trajetória.

A homenagem também proporcionou um momento de lembrança e reconhecimento entre aqueles que conviveram com o professor, ressaltando a importância de preservar sua história e sua contribuição para a instituição.

Legado permanece no ambiente acadêmico

Ao dar o nome do professor ao Laboratório de Solos e Pavimentação, a Unipampa mantém viva sua memória em um espaço diretamente relacionado à sua atuação profissional.

A iniciativa simboliza o reconhecimento da contribuição de docentes para a formação de estudantes, o desenvolvimento das atividades de ensino e a construção da história das instituições públicas de educação superior.

Além de identificar o laboratório com o nome do professor, a homenagem reforça a importância de valorizar profissionais cuja trajetória deixa marcas na universidade e nas pessoas que fizeram parte de sua caminhada.

Homenagem reúne família e comunidade universitária

A participação da esposa, da filha, dos sogros e de outros familiares conferiu à solenidade um caráter pessoal e afetivo. Ao lado de servidores e estudantes, os familiares acompanharam a homenagem que passou a integrar a memória institucional do Campus Alegrete.

A cerimônia realizada durante as comemorações do Dia do Engenheiro Agrícola uniu o reconhecimento profissional à lembrança de uma pessoa cuja história permanece vinculada à universidade.

Com a nova identificação do Laboratório de Solos e Pavimentação, o nome de Wilber Feliciano Chambi Tapahuasco passa a fazer parte do cotidiano acadêmico, preservando sua memória e reafirmando a importância de reconhecer aqueles que contribuem para a construção do conhecimento e para a formação de novas gerações.

Mais do que uma mudança de denominação, a homenagem representa um gesto de respeito, gratidão e reconhecimento a uma trajetória que permanece viva na lembrança da família e da comunidade acadêmica da Unipampa em Alegrete.