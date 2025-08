Unipampa inicia reforma do Restaurante Universitário no Campus Alegrete com recursos do PAC

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) dará início, na primeira quinzena de agosto, à reforma do Restaurante Universitário (RU) do Campus Alegrete. A obra, que integra o conjunto de ações previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contará com investimento estimado em R$ 700 mil e prazo de execução de 180 dias.

A iniciativa é coordenada em parceria entre a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Assistência Estudantil (Prodae), a Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Infraestrutura (Propladi) e a Direção do Campus Alegrete.

O objetivo da reforma é adequar a infraestrutura do prédio do RU, garantindo melhores condições de funcionamento, especialmente no que se refere à instalação das empresas prestadoras do serviço de alimentação. Com a modernização dos espaços, a expectativa é ampliar a qualidade do atendimento e reforçar as condições de acolhimento, bem-estar e permanência dos estudantes, além de beneficiar toda a comunidade acadêmica usuária do restaurante.

A obra no Campus Alegrete marca o início de uma série de reformas previstas nos Restaurantes Universitários da Unipampa. A partir de 2026, estão programadas intervenções nas unidades de Caçapava do Sul, Bagé, São Borja e São Gabriel, conforme cronograma estabelecido pela instituição.

Os projetos estão vinculados ao novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciativa do Governo Federal voltada à retomada de investimentos estratégicos em áreas como infraestrutura, educação, saúde e inclusão social. Lançado em 2023, o programa prevê ações em todo o país, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento dos serviços públicos.

Foto: Eduardo Silveira